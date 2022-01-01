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Норвегия. Элитсериен
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ХамКам
Результаты
€ 2 млн
ХамКам - результаты матчей
Хамар
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Брискеби Арена
Сайт:
http://www.hamkam.no/
Тренер:
Якоб Микельсен
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Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2026
Норвегия. Элитсериен. 2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
13.09 | 18:00
ХамКам
1 : 5
Мольде
05.09 | 17:00
Русенборг
4 : 0
ХамКам
30.08 | 18:00
ХамКам
2 : 2
Кристиансунд
16.08 | 18:00
Бранн
3 : 0
ХамКам
09.08 | 18:00
ХамКам
1 : 1
Олесунн
31.07 | 20:00
Волеренга
0 : 3
ХамКам
26.07 | 18:00
Сарпсборг 08
1 : 0
ХамКам
22.07 | 20:00
Буде-Глимт
3 : 0
ХамКам
18.07 | 15:00
ХамКам
1 : 4
Тромсе
12.07 | 18:00
Сандефьорд
2 : 2
ХамКам
29.05 | 20:00
Олесунн
2 : 2
ХамКам
25.05 | 18:00
ХамКам
2 : 0
Лиллестрем
16.05 | 17:00
Фредрикстад
2 : 1
ХамКам
08.05 | 20:00
ХамКам
1 : 0
Волеренга
03.05 | 18:00
Кристиансунд
1 : 1
ХамКам
26.04 | 18:00
ХамКам
2 : 1
Старт
19.04 | 18:00
ХамКам
4 : 0
КФУМ-Камератене
12.04 | 18:00
Мольде
4 : 1
ХамКам
06.04 | 18:00
ХамКам
1 : 5
Бранн
14.03 | 18:00
ХамКам
2 : 1
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