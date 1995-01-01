Турниры:
Никарагуа. Примера. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|17 ноября, воскресенье
|04:00
|6:0
|5 тур
|14 ноября, четверг
|00:00
|0:1
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|1:1
|14 тур
|7 ноября, четверг
|03:00
|5:1
|13 тур
|4 ноября, понедельник
|02:00
|0:0
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|00:00
|3:0
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|01:00
|2:1
|10 тур
|7 октября, понедельник
|00:00
|1:0
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|00:00
|4:0
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|00:00
|0:1
|7 тур
|19 сентября, четверг
|00:00
|2:2
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|4:1
|4 тур
|26 августа, понедельник
|00:00
|2:1
|3 тур
|19 августа, понедельник
|03:00
|2:2
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|1:0
|1 тур
|4 августа, воскресенье
|02:00
|1:1