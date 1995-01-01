Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|02:15
|0:1
|15 тур
|7 ноября, четверг
|02:15
|3:0
|14 тур
|4 ноября, понедельник
|00:00
|0:2
|13 тур
|28 октября, понедельник
|05:30
|4:0
|12 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|1:1
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|04:30
|1:1
|10 тур
|30 сентября, понедельник
|04:30
|0:1
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|04:00
|0:0
|8 тур
|19 сентября, четверг
|02:15
|3:0
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|04:30
|0:1
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|00:00
|4:1
|5 тур
|26 августа, понедельник
|04:00
|1:1
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|04:30
|1:0
|3 тур
|11 августа, воскресенье
|01:30
|4:1
|2 тур
|5 августа, понедельник
|04:30
|1:1
|1 тур
|29 июля, понедельник
|02:15
|0:1