Турниры:
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура (2024/2025)
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|02:15
|0:1
|15 тур
|7 ноября, четверг
|04:30
|1:0
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|04:30
|0:3
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|04:15
|1:1
|12 тур
|21 октября, понедельник
|04:30
|1:1
|11 тур
|7 октября, понедельник
|02:00
|0:4
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|04:30
|3:2
|9 тур
|23 сентября, понедельник
|02:15
|1:0
|8 тур
|20 сентября, пятница
|04:30
|1:1
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|04:30
|0:1
|6 тур
|2 сентября, понедельник
|04:15
|2:0
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|00:00
|0:1
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|00:00
|1:0
|3 тур
|12 августа, понедельник
|02:15
|3:1
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|02:15
|1:0
|1 тур
|29 июля, понедельник
|00:00
|0:3