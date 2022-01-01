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ОАЭ. Про Лига
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Хаур-Факкан
Состав
€ 8,10 млн
Хаур-Факкан - состав команды
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Сакр бин Мохаммед Аль-Касими
Сайт:
http://khorfakkanfc.ae/en/home/
Тренер:
Даниэль Исэилэ
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
95
Rashid Suhail
Вра
-
50
Rashid Ali
Вра
-
19
Акин Луис
Защ
28
€ 0.5 млн
34
Сеймор Серано
Защ
24
€ 0.2 млн
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
Защ
-
74
Abdalla Alrefaey
Защ
-
4
Mohammed Ali Shakir
Защ
-
6
Akram Nakach
Защ
-
12
Ilyass Lagrimi
Защ
-
21
Амалла Селим
Пол
29
€ 1.5 млн
79
Н'Гессан Жан
Пол
23
€ 0.4 млн
91
Oumar Traore
Пол
-
15
Bryant Ortega
Пол
-
8
Abdalla Al Naqbi
Пол
-
77
Rilwanu Sarki
Пол
-
27
Sultan Al Shamsi
Пол
-
13
Ahmed Barman
Пол
-
9
Тиссудали Тарик
Нап
33
€ 3 млн
7
Лоуренси
Нап
30
€ 1.5 млн
10
Боа Морте Айлтон
Нап
33
€ 1 млн
90
Adama Diallo
Нап
-
11
Ahmed Abdulla Jshak
Нап
-
99
Junior Kameni
Нап
-
7
Junior Flemmings
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 7
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