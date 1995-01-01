Турниры:
Коста-Рика. Примера. Апертура (2024/2025)
|20 тур
|11 ноября, понедельник
|03:00
|0:1
|19 тур
|8 ноября, пятница
|05:00
|1:2
|18 тур
|4 ноября, понедельник
|01:00
|4:1
|17 тур
|26 октября, суббота
|05:00
|2:1
|16 тур
|21 октября, понедельник
|03:30
|1:1
|15 тур
|17 октября, четверг
|01:00
|3:1
|14 тур
|6 октября, воскресенье
|01:00
|1:0
|13 тур
|30 сентября, понедельник
|02:00
|2:2
|12 тур
|23 сентября, понедельник
|00:00
|1:1
|11 тур
|20 сентября, пятница
|05:00
|0:0
|10 тур
|16 сентября, понедельник
|01:00
|0:0
|9 тур
|12 сентября, четверг
|05:00
|2:2
|8 тур
|2 сентября, понедельник
|04:00
|1:1
|7 тур
|26 августа, понедельник
|00:00
|1:0
|6 тур
|19 августа, понедельник
|01:00
|1:0
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|05:00
|2:1
|4 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|0:0
|3 тур
|30 июля, вторник
|04:00
|0:2
|2 тур
|26 июля, пятница
|03:00
|3:3
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|05:00
|0:0