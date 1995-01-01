Турниры:
Коста-Рика. Примера. Апертура (2024/2025)
|20 тур
|11 ноября, понедельник
|01:00
|3:3
|19 тур
|8 ноября, пятница
|00:00
|1:0
|18 тур
|3 ноября, воскресенье
|01:00
|1:0
|17 тур
|26 октября, суббота
|04:00
|1:0
|16 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|4:0
|15 тур
|17 октября, четверг
|01:00
|3:1
|7 тур
|13 октября, воскресенье
|04:00
|2:1
|14 тур
|7 октября, понедельник
|00:00
|1:3
|13 тур
|29 сентября, воскресенье
|00:00
|0:1
|12 тур
|24 сентября, вторник
|04:00
|2:2
|11 тур
|19 сентября, четверг
|01:00
|1:1
|10 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|1:2
|9 тур
|11 сентября, среда
|05:30
|1:1
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|05:00
|3:4
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|03:00
|0:4
|5 тур
|10 августа, суббота
|05:00
|4:0
|4 тур
|3 августа, суббота
|04:00
|0:0
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|20:00
|2:1
|2 тур
|26 июля, пятница
|03:00
|3:3
|1 тур
|22 июля, понедельник
|03:00
|2:0