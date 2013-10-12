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    Хулио Сезар Дели Вальдес

    Тренер
    Имя Хулио Сезар
    Фамилия Дели Вальдес
    Гражданство Панама
    Дата рождения 12 марта 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Панама 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2013 Мексика 2 : 1 Панама
    16.10.2013 Панама 2 : 3 США
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