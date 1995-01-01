Турниры:
Словения. Первая Лига (2024/2025)
|15 тур
|9 ноября, суббота
|19:30
|0:1
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|19:30
|1:2
|13 тур
|26 октября, суббота
|16:00
|1:1
|12 тур
|19 октября, суббота
|18:30
|0:1
|11 тур
|4 октября, пятница
|21:15
|2:0
|10 тур
|28 сентября, суббота
|16:00
|0:0
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:30
|0:3
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:30
|3:1
|7 тур
|30 августа, пятница
|21:15
|5:2
|6 тур
|26 августа, понедельник
|18:30
|2:0
|5 тур
|17 августа, суббота
|21:15
|3:0
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:15
|0:3
|3 тур
|5 августа, понедельник
|21:15
|2:0
|2 тур
|26 июля, пятница
|21:15
|2:1
|1 тур
|20 июля, суббота
|21:15
|1:0