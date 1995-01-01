Турниры:
Болгария. Первая лига (2024/2025)
|15 тур
|9 ноября, суббота
|18:30
|2:3
|14 тур
|4 ноября, понедельник
|18:30
|1:0
|13 тур
|25 октября, пятница
|14:00
|2:1
|8 тур
|20 октября, воскресенье
|19:15
|0:2
|11 тур
|5 октября, суббота
|17:30
|0:1
|10 тур
|30 сентября, понедельник
|20:00
|0:1
|3 тур
|25 сентября, среда
|17:30
|1:1
|9 тур
|20 сентября, пятница
|17:00
|1:2
|12 тур
|14 сентября, суббота
|17:30
|3:2
|7 тур
|31 августа, суббота
|21:15
|2:0
|6 тур
|26 августа, понедельник
|19:00
|2:3
|5 тур
|19 августа, понедельник
|19:00
|2:0
|4 тур
|12 августа, понедельник
|19:00
|0:1
|2 тур
|29 июля, понедельник
|21:15
|2:0
|1 тур
|22 июля, понедельник
|21:15
|0:1