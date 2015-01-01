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Северная Ирландия. Премьершип
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Крузейдерс
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Крузейдерс - результаты матчей
Белфаст
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Сивью
Сайт:
http://www.crusadersfc.com/
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
01.05 | 21:45
Крузейдерс
1 : 2
Энней
28.04 | 21:45
Энней
2 : 3
Крузейдерс
25.04 | 17:00
Крузейдерс
3 : 2
Баллимина Юнайтед
18.04 | 17:00
Гленавон
0 : 1
Крузейдерс
11.04 | 17:00
Крузейдерс
4 : 0
Портадаун
07.04 | 21:45
Крузейдерс
1 : 1
Бангор
28.03 | 18:00
Каррик Рейнджерс
6 : 1
Крузейдерс
21.03 | 18:00
Портадаун
0 : 0
Крузейдерс
14.03 | 18:00
Крузейдерс
0 : 3
Гленавон
10.03 | 22:45
Крузейдерс
0 : 1
Клифтонвилл
28.02 | 18:00
Гленторан
5 : 1
Крузейдерс
21.02 | 18:00
Клифтонвилл
5 : 2
Крузейдерс
17.02 | 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 0
Крузейдерс
14.02 | 18:00
Крузейдерс
2 : 2
Бангор
31.01 | 18:00
Крузейдерс
2 : 4
Ларн
24.01 | 18:00
Крузейдерс
0 : 1
Линфилд
17.01 | 18:00
Колрейн
5 : 1
Крузейдерс
03.01 | 18:00
Крузейдерс
2 : 0
Данганнон Свифтс
30.12 | 22:45
Крузейдерс
2 : 2
Каррик Рейнджерс
26.12 | 18:00
Клифтонвилл
1 : 2
Крузейдерс
20.12 | 18:00
Крузейдерс
0 : 1
Ларн
13.12 | 18:00
Линфилд
4 : 0
Крузейдерс
06.12 | 18:00
Крузейдерс
0 : 4
Портадаун
29.11 | 18:00
Крузейдерс
0 : 2
Колрейн
25.11 | 22:45
Линфилд
1 : 0
Крузейдерс
22.11 | 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Крузейдерс
15.11 | 18:00
Крузейдерс
4 : 1
Гленавон
08.11 | 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Крузейдерс
01.11 | 18:00
Данганнон Свифтс
2 : 0
Крузейдерс
25.10 | 17:00
Крузейдерс
2 : 3
Гленторан
18.10 | 17:00
Бангор
2 : 1
Крузейдерс
27.09 | 17:00
Гленавон
0 : 2
Крузейдерс
20.09 | 17:00
Крузейдерс
1 : 1
Баллимина Юнайтед
16.09 | 21:45
Ларн
4 : 0
Крузейдерс
13.09 | 17:00
Данганнон Свифтс
0 : 3
Крузейдерс
06.09 | 17:00
Крузейдерс
0 : 4
Колрейн
29.08 | 21:45
Портадаун
2 : 1
Крузейдерс
23.08 | 17:00
Крузейдерс
0 : 2
Гленторан
19.08 | 21:45
Бангор
1 : 3
Крузейдерс
09.08 | 17:00
Крузейдерс
3 : 4
Каррик Рейнджерс
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