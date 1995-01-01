Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
КАН
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Сборные
Кубок Азии
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Главная
Алахуэленсе
Главные новости
19:50
Хави обвинил «Реал» в давлении на судей
19:30
У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»
19:19
Павлюченко сделал выбор между АПЛ и Саудовской Аравией
1
19:04
Зимний Кубок РПЛ. «Ростов» победил «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) в день 55-летия Карпина
1
18:54
«Спартаку» предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей
8
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
19:40
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
18:47
Кейн порассуждал о своих шансах выиграть «Золотой мяч»
2
18:39
Агент Джикии оценил переговоры со «Спартаком» о новом контракте
2
18:29
Президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Гвардиолы
18:18
«Динамо» отдало Лесового в аренду клубу из Израиля
2
18:13
«Спартак» в товарищеском матче победил «Торпедо» (3:2)
8
18:00
В «ПСЖ» приняли решение по будущему брата Мбаппе
2
17:51
Булыкин назвал «самую российскую команду» РПЛ
2
17:41
Фото
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2
17:31
Фото
Жена Карпина поздравила тренера с 55-летием
2
17:17
В «Баварии» подтвердили болезнь Тухеля
16:56
Мостовой: «Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля»
7
16:44
Фото
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
1
16:34
Таджикистан вылетел из Кубка Азии
10
16:23
Клубы АПЛ потратили в январе на трансферы в 8 раз меньше, чем год назад
16:11
Зарема недовольна действиями «Спартака» по Бальде и Николсону
2
15:55
Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
15:47
«Спартак» ищет нового вратаря
12
15:35
Карпин рассказал, что его беспокоит в текущем возрасте
2
15:25
В «Реале» определились с будущим арендованного Хоселу
15:15
Экс-тренер «ПСЖ» похвалил Слуцкого
14:57
Фото
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
4
14:47
Петржела ответил на обвинения Быстрова в покупке «левых» футболистов для «Зенита»
6
14:38
Мудрик мог в январе оказаться в «Баварии»
6
14:28
«Зенит» увеличил отступные за Кассьерру
3
14:14
Лингард нашел новую команду в Корее
13:56
Фото
«Спартак» поздравил Карпина с 55-летием
4
13:43
Фото
«Севилья» арендовала нападающего «Тоттенхэма»
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Команды
Алахуэленсе
Таблица
Алахуэленсе - таблица
Город
Алахуэла
Дивизион
Коста-Рика-Примера
Сайт
lda.cr/
Стадион
Алехандро Морера Сото
Тренер
Андрес Каревич
Результаты
Расписание
Таблица
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+