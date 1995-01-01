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Главные новости
Мбаппе перешел в «Реал», ЦСКА уволил Федотова, «Зенит» нацелился на Соболева, Черчесов возглавил сборную Казахстана и другие новости
01:00
Круговой рассказал о привилегированном положении легионеров в «Зените»
1
00:45
«Спартак» рассматривал экс-игрока «Ливерпуля» в качестве альтернативы Станковичу
00:31
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – в первой четверке только игроки «Реала»
00:24
Стали известны инициаторы увольнения Федотова из ЦСКА
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Все новости
00:12
Роналду обратился к Мбаппе на фоне его перехода в «Реал»
3 июня
23:58
Украинский футболист «Крыльев» получил российское гражданство
23:43
Товарищеские матчи. Германия не смогла обыграть Украину, Англия и Хорватия разгромно победили
23:33
Круговой перечислил клубы, которые хотели его подписать
23:29
Абаскаль нашел новое место работы
2
23:15
Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»
2
22:59
Видео
«Реал» показал ролик, посвященный подписанию Мбаппе
22:43
Миранчук может перейти из «Локомотива» в другой топ-клуб РПЛ
2
22:28
Николич дал ответ на предложение ЦСКА
3
22:10
Мбаппе побил рекорд Месси благодаря трансферу в «Реал»
21:54
Мостовой не верит в переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
5
21:44
«Зенит» получит рекордные призовые за сезон-2023/24: известна точная сумма
8
21:33
«Реал» собрал 3 из 5 самых дорогих футболистов мира
2
21:21
Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»
13
21:09
Фото
Мбаппе трогательно отреагировал на переход в «Реал»
20:55
Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»
27
20:47
В Казахстане опровергли информацию о зарплате Черчесова в сборной
20:38
Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России
1
20:29
⚡️ «Реал» объявил о переходе Мбаппе
9
20:11
Реакция Мостового на увольнение Федотова из ЦСКА
6
20:07
Видео
Сафонова поприветствовали в сборной России на французском
1
19:56
Петржела поддержал переход Соболева в «Зенит»
28
19:48
РФС не выдал лицензию «Уфе» – команда вернулась в Первую лигу по спортивному принципу
1
19:40
Сперцяна предложили итальянскому клубу
1
19:30
В «Зените» пообещали побить историческое достижение «Спартака» в следующем году
41
19:19
Семин оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
3
19:10
Карпин разрешил игрокам сборной России есть драники в Беларуси, но при одном условии
1
18:59
Фото
«Зенит» продлил контракт с Кержаковым
4
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Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
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Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
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