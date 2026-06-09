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Саудовская Аравия – Сенегал: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.65

09 июня 2026 8:53
Саудовская Аравия - Сенегал
10 июн. 2026, среда 02:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Победа Сенегала
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10 июня 2026 года в 02:00 сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграют в товарищеском матче.

Саудовская Аравия

Саудовцы подходят к матчу в кризисной форме. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Пуэрто-Рико (3:0). Хозяева явные андердоги.

Сенегал

Сенегал находится в отличной форме: команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 10 последних. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче поражение от США (2:3). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Саудовская Аравия

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.00 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Победа над Пуэрто-Рико (3:0)

Сенегал

  • Не проигрывают в 9 из 11 матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 10 последних матчах
  • Поражение от США (2:3)

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Сенегал

Сенегал в отличной форме и явный фаворит. Саудовская Аравия много пропускает. Гости должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа Сенегала – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.55
Победа Сенегала
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал Саудовская Аравия
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