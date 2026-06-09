10 июня 2026 года в 02:00 сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграют в товарищеском матче.
Саудовская Аравия
Саудовцы подходят к матчу в кризисной форме. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Пуэрто-Рико (3:0). Хозяева явные андердоги.
Сенегал
Сенегал находится в отличной форме: команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 10 последних. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче поражение от США (2:3). Гости явные фавориты.
Факты о командах
Саудовская Аравия
- За 5 матчей: 1.00 забито, 2.00 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Победа над Пуэрто-Рико (3:0)
Сенегал
- Не проигрывают в 9 из 11 матчей
- За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 10 последних матчах
- Поражение от США (2:3)
Прогноз на матч Саудовская Аравия – Сенегал
Сенегал в отличной форме и явный фаворит. Саудовская Аравия много пропускает. Гости должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа Сенегала – коэффициент 1.65
- Обе забьют – да