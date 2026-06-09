10 июня 2026 года в 02:00 сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграют в товарищеском матче.

Саудовская Аравия

Саудовцы подходят к матчу в кризисной форме. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Пуэрто-Рико (3:0). Хозяева явные андердоги.

Сенегал

Сенегал находится в отличной форме: команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 10 последних. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче поражение от США (2:3). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Саудовская Аравия

За 5 матчей: 1.00 забито, 2.00 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Победа над Пуэрто-Рико (3:0)

Сенегал

Не проигрывают в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 10 последних матчах

Поражение от США (2:3)

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Сенегал

Сенегал в отличной форме и явный фаворит. Саудовская Аравия много пропускает. Гости должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки