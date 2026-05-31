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Бразилия – Панама: прогноз и ставки на матч 01 июня 2026 с коэффициентом 1.55

31 мая 2026 8:00
Бразилия - Панама
01 июн. 2026, понедельник 00:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Фора (-2) на Бразилию
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01 июня в 00:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Бразилии и Панамы. Хозяева – абсолютный фаворит: 10 матчей подряд с забитыми голами, не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей. Гости – крепкий середняк, который не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но их оборона пропускает в 9 последних товарищеских встречах. Разница в классе колоссальная. Ожидается победа бразильцев с обменом голами.

Бразилия

Пентакампеоны традиционно сильны. 10 матчей подряд с забитыми голами, не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.40 пропущенных, пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Хорватией (3:1). Но было и поражение от Франции (1:2). Бразилия забивает всем, но и свои ворота редко оставляет сухими.

Панама

Панамцы – крепкий середняк. Не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, забивают в 8 из 10. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 0.80 в среднем, но в товарищеских матчах – 9 встреч подряд с пропущенными. В прошлом матче победа над ЮАР (2:1). Панама умеет цепляться, но против Бразилии в гостях шансов мало.

Факты о командах

Бразилия

  • 10 матчей подряд с забитыми голами
  • Не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Победа над Хорватией (3:1)

Панама

  • Не проигрывают в 9 из 11 матчей
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 8 из 10 матчей
  • Пропускают в 9 последних товарищеских матчах
  • Победа над ЮАР (2:1)

Прогноз на матч Бразилия – Панама

Бразилия – топ-сборная, которая всегда забивает. Панама – крепкий, но не более того. История встреч на стороне бразильцев: победы 2:0 и 4:0. Панама умеет забивать, но с такой обороной против Бразилии это вряд ли поможет. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2) на Бразилию – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да

1.55
Фора (-2) на Бразилию
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Панама Бразилия
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