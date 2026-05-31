01 июня в 00:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Бразилии и Панамы. Хозяева – абсолютный фаворит: 10 матчей подряд с забитыми голами, не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей. Гости – крепкий середняк, который не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но их оборона пропускает в 9 последних товарищеских встречах. Разница в классе колоссальная. Ожидается победа бразильцев с обменом голами.

Бразилия

Пентакампеоны традиционно сильны. 10 матчей подряд с забитыми голами, не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.40 пропущенных, пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Хорватией (3:1). Но было и поражение от Франции (1:2). Бразилия забивает всем, но и свои ворота редко оставляет сухими.

Панама

Панамцы – крепкий середняк. Не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, забивают в 8 из 10. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 0.80 в среднем, но в товарищеских матчах – 9 встреч подряд с пропущенными. В прошлом матче победа над ЮАР (2:1). Панама умеет цепляться, но против Бразилии в гостях шансов мало.

Факты о командах

Бразилия

10 матчей подряд с забитыми голами

Не проигрывают в 11 из 13 домашних матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

Победа над Хорватией (3:1)

Панама

Не проигрывают в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 8 из 10 матчей

Пропускают в 9 последних товарищеских матчах

Победа над ЮАР (2:1)

Прогноз на матч Бразилия – Панама

Бразилия – топ-сборная, которая всегда забивает. Панама – крепкий, но не более того. История встреч на стороне бразильцев: победы 2:0 и 4:0. Панама умеет забивать, но с такой обороной против Бразилии это вряд ли поможет. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки