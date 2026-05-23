24 мая в рамках 38-го тура АПЛ встретятся «Фулхэм» и «Ньюкасл». Хозяева занимают 13-е место с 49 очками после 37 туров. Гости располагаются на 11-й строчке с 49 очками. Обе команды уже гарантировали себе прописку в лиге, ожидается открытый футбол.

«Фулхэм»

«Дачники» подходят к матчу в плохой форме: три матча без побед, три матча подряд с пропущенными голами. В последних 5 играх «Фулхэм» забил всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака полностью провалилась. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1). Лучший бомбардир Харри Уилсон (11 голов в 40 матчах) – главная угроза.

«Ньюкасл»

«Сороки» находятся в хорошей форме: не проигрывают в 3 последних матчах. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Ньюкасл» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака работает эффективно, но оборона не без проблем – пропускает в 7 последних матчах подряд. В прошлом туре была одержана победа над «Вест Хэмом» (3:1). Лучший бомбардир Энтони Гордон (17 голов в 46 матчах) – ключевая фигура.

Факты о командах:

«Фулхэм»

Занимает 13-е место, набрав 49 очков после 37 туров

Три матча без побед

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах против «Ньюкасла»

В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Харри Уилсон (11 голов в 40 матчах)

«Ньюкасл»

Занимает 11-е место, набрав 49 очков после 37 туров

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Забивает в 12 последних матчах против «Фулхэма»

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Энтони Гордон (17 голов в 46 матчах)

История личных встреч

«Ньюкасл» забивает в 12 последних матчах против «Фулхэма»

«Фулхэм» забивает в 4 последних матчах против «Ньюкасла»

В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды

«Ньюкасл» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Фулхэма»

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Ньюкасл»

«Ньюкасл» демонстрирует стабильную атаку (1.60 гола за игру) и феноменальную серию из 12 матчей с забитыми голами против «Фулхэма». «Фулхэм» же в ужасной форме в атаке – 0.40 гола за последние 5 матчей. Однако «дачники» забивают «Ньюкаслу» в 4 последних встречах. Обе команды регулярно пропускают: «Фулхэм» – в 3 последних матчах, «Ньюкасл» – в 7 последних. Учитывая, что обе команды уже решили свои задачи и могут играть без давления, а также яркую атакующую форму гостей, «Ньюкасл» выглядит предпочтительнее. Гол от «Фулхэма» также вероятен, учитывая историю личных встреч.

Рекомендованные ставки: