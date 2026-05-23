24 мая в финале FONBET Кубка России встретятся «Спартак» и «Краснодар». Обе команды показали впечатляющий путь к финалу. «Спартак» не пропускает в 3 последних кубковых матчах, и «Краснодар» – также не пропускает в 3 последних кубковых матчах. Ожидается напряжeнный тактический финал.

«Спартак»

Московский клуб подходит к финалу с отличной домашней статистикой: не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома. В Кубке России «Спартак» побеждает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх красно-белые забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона действует надeжно. В полуфинале была одержана победа над ЦСКА (1:0). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

«Краснодар»

«Быки» подходят к финалу в отличной форме: не проигрывают в 12 из 14 последних матчей. В Кубке России команда не проигрывает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Краснодар» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 3 (0.60 в среднем). Оборона действует феноменально – менее гола за игру. В полуфинале «Краснодар» прошeл «Динамо» по пенальти (0:0, 6:5). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – главная угроза.

Факты о командах:

«Спартак»

Побеждает в 3 последних кубковых матчах

Не пропускает в 3 последних кубковых матчах

Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах против «Краснодара»

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Краснодар»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Не проигрывает в 3 последних кубковых матчах

Не пропускает в 3 последних кубковых матчах

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах против «Спартака»

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Краснодар» забивает в 3 последних матчах против «Спартака»

«Спартак» забивает в 4 последних матчах против «Краснодара»

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» выиграл оба очных матча (2:1 и 2:1)

Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

Финал Кубка – это всегда особый матч, где эмоции и тактика выходят на первый план. Обе команды демонстрируют феноменальную игру в обороне в кубковых матчах – по 3 матча подряд без пропущенных голов. «Спартак» великолепен дома (15 из 16 матчей без поражений), но «Краснодар» имеет психологическое преимущество – 2 победы над «Спартаком» в текущем сезоне РПЛ. Обе команды стабильно забивают в очных встречах. Учитывая, что финал часто бывает осторожным, а обе команды умеют обороняться, наиболее вероятен сценарий с минимумом голов. Однако в последних очных встречах «Краснодар» выглядел предпочтительнее.

Рекомендованные ставки: