Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая 2026 12:43
ЦСКА - Локомотив
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Локомотива» с форой 0
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Семнадцатого мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура РПЛ в сезоне 2025/2026. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив» Михаила Галактионова.

ЦСКА

«Армейцы» готовятся к энной перестройке и уже успели отправить в отставку очередного тренера (новой «жертвой» стал швейцарец Фабио Челестини). Также ЦСКА упустил шанс побороться за трофей и не смог пройти в финал Кубка России, уступив в «дерби всея Руси» «Спартаку».

Последние три игры:

  • Пари НН – ЦСКА 1:2
  • Спартак – ЦСКА 1:0 (Кубок России)
  • ЦСКА – Зенит 1:3

«Локомотив»

У «железнодорожников» сохраняется турнирная мотивация в дерби – «Локомотиву» Михаила Галактионова достаточно не проиграть, чтобы завершить сезон в Премьер-лиге на третьей строчке в таблице. Не самый плохой финал, учитывая расклады ДО старта кампании.

Последние три игры:

  • Локомотив – Балтика 1:0
  • Локомотив – Динамо Москва 1:1
  • Крылья Советов – Локомотив 2:0

Очные встречи

  • Локомотив – ЦСКА 3:0
  • Локомотив – ЦСКА 0:0 (победа «армейцев» по пенальти, Кубок)
  • ЦСКА – Локомотив 2:1

Прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив»

«Армейцы» сидят на чемоданах и думают об отпуске. Впереди насыщенное (как предполагается) лето в плане комплектации состава. «Локо», в свою очередь, попытается не пропустить вперед «Спартак». Поставим на тех, у кого остаются турнирные задачи.

Прогноз: победа «Локомотива» с форой 0, коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 2:2/1:2.

1.90
Победа «Локомотива» с форой 0
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+