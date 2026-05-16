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Семнадцатого мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура РПЛ в сезоне 2025/2026. В столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив» Михаила Галактионова.

ЦСКА

«Армейцы» готовятся к энной перестройке и уже успели отправить в отставку очередного тренера (новой «жертвой» стал швейцарец Фабио Челестини). Также ЦСКА упустил шанс побороться за трофей и не смог пройти в финал Кубка России, уступив в «дерби всея Руси» «Спартаку».

Последние три игры:

Пари НН – ЦСКА 1:2

Спартак – ЦСКА 1:0 (Кубок России)

ЦСКА – Зенит 1:3

«Локомотив»

У «железнодорожников» сохраняется турнирная мотивация в дерби – «Локомотиву» Михаила Галактионова достаточно не проиграть, чтобы завершить сезон в Премьер-лиге на третьей строчке в таблице. Не самый плохой финал, учитывая расклады ДО старта кампании.

Последние три игры:

Локомотив – Балтика 1:0

Локомотив – Динамо Москва 1:1

Крылья Советов – Локомотив 2:0

Очные встречи

Локомотив – ЦСКА 3:0

Локомотив – ЦСКА 0:0 (победа «армейцев» по пенальти, Кубок)

ЦСКА – Локомотив 2:1

Прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив»

«Армейцы» сидят на чемоданах и думают об отпуске. Впереди насыщенное (как предполагается) лето в плане комплектации состава. «Локо», в свою очередь, попытается не пропустить вперед «Спартак». Поставим на тех, у кого остаются турнирные задачи.

Прогноз: победа «Локомотива» с форой 0, коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 2:2/1:2.