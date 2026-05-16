Семнадцатого мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура РПЛ в сезоне 2025/2026. «Балтика» Андрея Талалаева закроет кампанию домашней игрой со столичным «Динамо».

«Балтика»

«Балтика» стала приятным сюрпризом, однако подопечным Андрея Талалаева не хватило запаса прочности на весеннюю часть сезона. Как итог команда из Калининграда откатилась на шестую строчку в таблице и уже не претендует на сенсационный финиш в топ-3. Впрочем, и без того «Балтике» есть чем гордиться.

Последние три игры:

Локомотив – Балтика 1:0

Балтика – Рубин 0:1

Балтика – Акрон 0:1

«Динамо» Москва

«Динамо» неплохо провело весенний отрезок кампании, но слишком много было упущено при каденции Валерия Карпина. Под руководством Ролана Гусева «бело-голубые» до последнего претендовали на финал Кубка России, но уступили «Краснодару». Справедливости ради – «Динамо» взяло реванш в матче РПЛ и значительно осложнило «быкам» жизнь в попытке защитить чемпионство.

Последние три игры:

Динамо Москва – Краснодар 2:1

Краснодар – Динамо Москва 0:0 (поражение Динамо в серии пенальти, Кубок России)

Локомотив – Динамо Москва 1:1

Очные встречи

Динамо Москва – Балтика 1:1

Балтика – Динамо Москва 2:3

Динамо Москва – Балтика 2:0

Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» Москва

Обе команды лишены турнирной мотивации и могут сыграть в свое удовольствие. Соперники приблизительно равны по классу, и есть основания полагать, что все завершится мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.5. Прогноз на счет – 1:1.