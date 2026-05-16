«Райо Вальекано» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.60

17 мая состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Вильярреал». Хозяева не проигрывают на протяжении 7 матчей и славятся надeжной обороной, а гости штампуют голы, но регулярно пропускают. Встреча обещает стать тактической дуэлью между организованной защитой и мощной атакой.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб поймал отличный ритм и не проигрывает в 7 последних матчах. Команда забивает в 8 последних встречах и пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Альваро Гарсия с 12 голами в 48 матчах ведeт атаку. После ничьих с «Валенсией» (1:1) и «Жироной» (1:1), а также побед над «Хетафе» (2:0) и успехов в Лиге конференций команда занимает 10-е место. «Райо Вальекано» забивает в 5 последних турах и не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч с «Вильярреалом» дома.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» борется за место в Лиге чемпионов и штампует голы. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и наколотила 11 мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем). Жорж Микаутадзе с 14 голами в 41 матче ведeт атаку. После поражений от «Севильи» (2:3) и ничьей с «Мальоркой» (1:1) команда занимает 3-е место с 69 очками. «Вильярреал» пропускает в 12 последних матчах и забивает «Райо» в 6 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

Беспроигрышная серия из 7 матчей

Забивает в 8 последних встречах

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 5 последних турах

«Вильярреал»

Забивает в 6 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 12 последних турах

Забивает «Райо» в 6 последних очных матчах

История противостояний

«Вильярреал» забивает в 6 последних очных матчах

Последняя встреча: разгромная победа «Вильярреала» (4:0)

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Вильярреал»

«Райо Вальекано» отлично обороняется и не проигрывает 7 матчей подряд. «Вильярреал» штампует голы, но пропускает в 12 турах кряду. Учитывая, что гости забивают «Райо» в 6 последних очных встречах, а хозяева стабильно отличаются в атаке, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья.

Рекомендованные ставки: