«Барселона» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.57

17 мая состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Бетис». Каталонцы уже оформили чемпионский титул и могут играть раскованно, а севильцы ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной форме. Обе команды штампуют голы, что обещает результативный футбол.

«Барселона»

Каталонцы досрочно стали чемпионами и после поражения от «Алавеса» (0:1) явно потеряли концентрацию. Однако дома «Барселона» остаeтся грозной силой: команда забивает в 6 из 8 последних матчей и пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Ламин Ямаль с 24 голами в 45 матчах ведeт атаку. После победы над «Реалом» в класико (2:0), успехов над «Осасуной» (2:1) и «Хетафе» (2:0) команда набрала 91 очко. «Барселона» не проигрывает «Бетису» в 10 последних очных встречах и забивает в каждой из них – это абсолютное доминирование.

«Бетис»

Севильцы проводят мощный отрезок и не проигрывают в 7 последних турах. Команда забивает в 8 матчах подряд и наколотила 11 мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем). Кучо Эрнандес с 15 голами в 39 матчах ведeт атаку. После победы над «Эльче» (2:1), ничьей с «Реал Сосьедадом» (2:2) и разгрома «Овьедо» (3:0) команда занимает 5-е место с 57 очками. «Бетис» забивает «Барселоне» в 5 последних очных матчах, но не побеждает в 10 последних личных встречах.

Факты о командах:

«Барселона»

Чемпион Ла Лиги, 30 побед в 36 турах

Не проигрывает «Бетису» в 10 последних очных встречах

Забивает «Бетису» в 10 последних личных матчах

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

«Бетис»

Беспроигрышная серия из 7 матчей

Забивает в 8 последних встречах подряд

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Барселоне» в 5 последних очных матчах

История противостояний

«Барселона» не проигрывает в 10 последних личных встречах

«Барселона» забивает в 10 последних очных матчах

«Бетис» забивает в 5 последних личных встречах

Последняя встреча: победа «Барселоны» (5:3)

Прогноз на матч «Барселона» – «Бетис»

«Барселона» уже чемпион и может играть раскованно, но дома каталонцы традиционно сильны. «Бетис» борется за Лигу чемпионов и штампует голы. Учитывая, что обе команды стабильно забивают друг другу в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с итоговой победой хозяев или ничьей.

Рекомендованные ставки: