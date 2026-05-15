«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на финал Кубка Англии 16 мая 2026 с коэффициентом 1.68

16 мая состоится финал Кубка Англии, в котором лондонский «Челси» сразится с «Манчестер Сити». Это битва за трофей на «Уэмбли», где сойдутся две команды с полярными трендами в сезоне. «Сити» является безоговорочным фаворитом и имеет колоссальное историческое преимущество, но кубковые матчи часто живут по своим законам.

«Челси»

Лондонцы переживают противоречивый сезон. В Кубке Англии команда преобразилась: 5 побед подряд и 5 матчей с забитыми мячами. В последних 5 встречах во всех турнирах «Челси» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 8 (1,60). После ничьей с «Ливерпулем» (1:1), поражений от «Ноттингем Форест» (1:3), «Брайтона» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1) команда выглядит бледно в АПЛ. Однако в Кубке «синие» обыграли «Лидс» (1:0) и добрались до финала. Проблема в том, что «Челси» не побеждает «Манчестер Сити» в 14 последних очных встречах и пропускает в 14 матчах подряд от «горожан». Это колоссальный психологический груз.

«Манчестер Сити»

«Горожане» проводят выдающийся сезон и штампуют голы с пугающей регулярностью. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 11 встречах подряд. В последних 5 матчах «Сити» наколотил 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустил 4 (0,80). В Кубке Англии – 5 побед подряд и 5 матчей с забитыми мячами. После разгрома «Кристал Пэлас» (3:0) и «Брентфорда» (3:0), а также ничьей с «Эвертоном» (3:3) команда находится в отличной форме. «Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» в 14 последних личных встречах и забивает в 14 очных матчах подряд – это абсолютное доминирование.

Факты о командах:

«Челси»

Победная серия из 5 матчей в Кубке Англии

Забивает в 5 последних кубковых встречах

Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не побеждает «Манчестер Сити» в 14 последних очных встречах

«Манчестер Сити»

Беспроигрышная серия из 9 матчей

Забивает в 11 последних встречах подряд

Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Челси» в 14 последних очных матчах

История противостояний

«Манчестер Сити» не проигрывает в 14 последних личных встречах

«Манчестер Сити» забивает в 14 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «Манчестер Сити» (2:0)

Прогноз на финал Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» исторически доминирует над «Челси» – 14 матчей без поражений и 14 встреч с забитыми мячами. «Горожане» находятся в отличной форме и штампуют голы. «Челси» в Кубке преображается, но разница в классе слишком очевидна. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Манчестер Сити» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: