Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на финал Кубка Англии 16 мая 2026 с коэффициентом 1.68

15 мая 2026 8:59
Челси - Манчестер Сити
16 мая 2026, суббота 17:00 | Англия. Кубок, Финал
Перейти в онлайн матча
1.68
Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1,5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

16 мая состоится финал Кубка Англии, в котором лондонский «Челси» сразится с «Манчестер Сити». Это битва за трофей на «Уэмбли», где сойдутся две команды с полярными трендами в сезоне. «Сити» является безоговорочным фаворитом и имеет колоссальное историческое преимущество, но кубковые матчи часто живут по своим законам.

«Челси»

Лондонцы переживают противоречивый сезон. В Кубке Англии команда преобразилась: 5 побед подряд и 5 матчей с забитыми мячами. В последних 5 встречах во всех турнирах «Челси» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 8 (1,60). После ничьей с «Ливерпулем» (1:1), поражений от «Ноттингем Форест» (1:3), «Брайтона» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1) команда выглядит бледно в АПЛ. Однако в Кубке «синие» обыграли «Лидс» (1:0) и добрались до финала. Проблема в том, что «Челси» не побеждает «Манчестер Сити» в 14 последних очных встречах и пропускает в 14 матчах подряд от «горожан». Это колоссальный психологический груз.

«Манчестер Сити»

«Горожане» проводят выдающийся сезон и штампуют голы с пугающей регулярностью. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 11 встречах подряд. В последних 5 матчах «Сити» наколотил 12 мячей (2,40 в среднем) и пропустил 4 (0,80). В Кубке Англии – 5 побед подряд и 5 матчей с забитыми мячами. После разгрома «Кристал Пэлас» (3:0) и «Брентфорда» (3:0), а также ничьей с «Эвертоном» (3:3) команда находится в отличной форме. «Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» в 14 последних личных встречах и забивает в 14 очных матчах подряд – это абсолютное доминирование.

Факты о командах:

«Челси»

  • Победная серия из 5 матчей в Кубке Англии

  • Забивает в 5 последних кубковых встречах

  • Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

  • Не побеждает «Манчестер Сити» в 14 последних очных встречах

«Манчестер Сити»

  • Беспроигрышная серия из 9 матчей
  • Забивает в 11 последних встречах подряд
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Челси» в 14 последних очных матчах

История противостояний

  • «Манчестер Сити» не проигрывает в 14 последних личных встречах
  • «Манчестер Сити» забивает в 14 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Манчестер Сити» (2:0)

Прогноз на финал Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» исторически доминирует над «Челси» – 14 матчей без поражений и 14 встреч с забитыми мячами. «Горожане» находятся в отличной форме и штампуют голы. «Челси» в Кубке преображается, но разница в классе слишком очевидна. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Манчестер Сити» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 – коэффициент 1.68

1.68
Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1,5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок Манчестер Сити Челси
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+