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«Лацио» – «Интер»: прогноз и ставки на финал Кубка Италии 13 мая 2026 с коэффициентом 1.70

12 мая 2026 8:42
Лацио - Интер
13 мая 2026, среда 22:00 | Италия. Кубок, Финал
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1.70
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5
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13 мая состоится финал Кубка Италии, в котором римский «Лацио» сразится с миланским «Интером». Это битва за трофей, престиж и место в истории. «Интер» подходит к решающему матчу в статусе безоговорочного фаворита и действующего гегемона итальянского футбола, тогда как «Лацио» попытается сотворить сенсацию и реабилитироваться за недавний разгром в чемпионате.

«Лацио»

«Орлы» добрались до финала через серию пенальти с «Аталантой» и теперь стоят в шаге от трофея. Команда забивает в 4 последних матчах Кубка Италии, но и пропускает в 3 из них. В последних 5 встречах во всех турнирах «Лацио» забил 8 мячей (1,60 в среднем) и столько же пропустил (1,60). После болезненного разгрома от «Интера» в чемпионате (0:3) прошло всего несколько дней, и это поражение ещe свежо в памяти. Однако в Кубке команда выглядит более собранной и мотивированной. Победа над «Наполи» (2:0) в Серии А показала, что «Лацио» способен на многое в отдельно взятом матче. Но статистика против «Интера» удручает: 9 последних матчей без побед, и в 16 последних встречах «нерадзурри» неизменно забивают.

«Интер»

Миланский гранд проводит выдающийся сезон и штампует голы с пугающей регулярностью. Команда не проигрывает в 9 последних матчах во всех турнирах и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Интер» наколотил 13 мячей – это 2,60 гола в среднем за игру. Оборона также действует образцово: 0,80 пропущенных мяча на том же отрезке. После разгрома «Лацио» (3:0) в Серии А, побед над «Пармой» (2:0), «Кальяри» (3:0) и «Комо» в полуфинале Кубка (3:2) команда находится на пике формы. «Интер» не проигрывает «Лацио» в 9 последних очных встречах и забивает в 16 матчах подряд против римлян. Всего неделю назад команды встречались в чемпионате, и «нерадзурри» не оставили от соперника камня на камне.

Факты о командах:

«Лацио»

  • Забивает в 4 последних матчах Кубка Италии
  • Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не побеждает «Интер» в 9 последних личных встречах
  • Пропускает от «Интера» в 16 последних очных матчах

«Интер»

  • Беспроигрышная серия из 9 матчей
  • Забивает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Лацио» в 16 последних очных матчах
  • Разгромил «Лацио» (3:0) всего несколько дней назад

История противостояний

  • «Интер» не проигрывает в 9 последних очных встречах
  • «Интер» забивает в 16 последних личных матчах
  • Последняя встреча: разгромная победа «Интера» (3:0)

Прогноз на финал Кубка Италии «Лацио» – «Интер»

Финал есть финал, и эмоции могут перевесить статистику. «Лацио» наверняка выйдет с запредельной мотивацией и постарается взять реванш за недавний разгром. Однако «Интер» находится на другом уровне: 9 матчей без поражений, 16 встреч подряд с голами в ворота «Лацио» и тотальное доминирование в личных встречах. Римляне способны забить гол престижа, но остановить миланскую машину в матче за трофей будет практически невозможно.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 – коэффициент 1.70
  • Победа «Интера» с форой (0)

1.70
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Интер Лацио
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