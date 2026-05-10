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«Динамо» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 2.2

10 мая 2026 8:00
Динамо - Краснодар
11 мая 2026, понедельник 20:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
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11 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором московское «Динамо» примет лидера чемпионата – «Краснодар». Хозяева доигрывают сезон без особых задач и находятся в середине таблицы, а гости вплотную приблизились к историческому титулу. Встреча обещает быть интересной с точки зрения тренерской дуэли: «Динамо» умеет играть против «быков» и имеет отличную статистику в обороне в личных встречах.

«Динамо»

Бело-голубые проводят неровный сезон, но в последнее время сбалансировали игру. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей РПЛ и пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Оборона действует дисциплинированно, особенно против сильных соперников. Иван Сергеев с 11 голами в 39 матчах остаeтся главной ударной силой, хотя общая результативность команды оставляет желать лучшего – 0,80 забитых голов в среднем. Примечательный факт: «Динамо» не пропускает от «Краснодара» в 4 последних очных матчах. Совсем недавно команды встречались в Кубке России, и основное время завершилось нулевой ничьей. Москвичи умеют выстраивать оборону именно под атакующую модель «быков».

«Краснодар»

Южане мчатся к первому в истории клуба чемпионству. Команда лидирует с 63 очками, одержала рекордные 19 побед, забила больше всех – 56 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +35. Три победы подряд в чемпионате, включая гостевой успех над «Акроном» (1:0) и волевую победу над «Спартаком» (2:1), подтверждают чемпионский уровень. В 18 последних турах РПЛ «быки» обязательно забивают. Джон Кордоба проводит феноменальный сезон – 21 гол в 38 матчах, и его дуэль с обороной «Динамо» станет ключевой. Однако есть нюанс: «Краснодар» не может забить «Динамо» в 4 последних встречах, что является уникальной аномалией для лучшей атаки лиги.

Факты о командах:

«Динамо»

  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не пропускает от «Краснодара» в 4 последних очных матчах
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних туров

«Краснодар»

  • Победная серия из 3 матчей в РПЛ
  • Забивает в 18 последних турах подряд
  • Лучшая атака лиги – 56 голов в 28 турах
  • Не может забить «Динамо» в 4 последних очных встречах

История противостояний

  • «Краснодар» не проигрывает в 11 из 13 последних личных встреч
  • «Динамо» не пропускает от «Краснодара» в 4 последних матчах
  • Последние две кубковые встречи завершились нулевыми ничьими

Прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар»

Противостояние лучшей атаки лиги и одной из самых организованных защит в матчах против топ-соперников. «Краснодар» мчится к титулу и забивает в 18 турах подряд, но «Динамо» является самым неудобным оппонентом для «быков» – 4 матча без пропущенных мячей. Москвичи явно знают, как нейтрализовать Кордобу и компанию. Учитывая, что хозяевам турнирные очки не так важны, а «Краснодар» может действовать осторожно, памятуя о неудобной статистике, наиболее вероятным сценарием видится низовой матч, в котором фаворит как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2,5 – коэффициент 2.2
  • Обе забьют – нет

2.20
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
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