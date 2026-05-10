11 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором нижегородский «Пари НН» примет московский ЦСКА. Хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание и находятся в зоне вылета, а армейцы переживают затяжной кризис и выпали из еврокубковой зоны. Обе команды подходят к очной встрече в плохой форме и с грузом психологических проблем.

«Пари НН»

Нижегородцы стремительно катятся в пропасть. Команда проиграла 3 последних матча подряд и пропускает в 7 турах крязу – в среднем по 1,80 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Оборона выглядит беспомощной против любого соперника, способного создавать давление. В атаке дела обстоят немногим лучше: 1,00 забитых голов в среднем не хватает для набора очков. Лучший бомбардир Олакунле Олусегун с 5 мячами в 28 матчах откровенно разочаровывает. «Пари НН» психологически подавлен и, что особенно тревожно, имеет ужасающую статистику против ЦСКА – 8 матчей без побед, и в каждом из них армейцы неизменно забивают.

ЦСКА

Московский клуб переживает один из худших отрезков за последние годы. Безвыигрышная серия достигла 6 матчей, и команда вылетела из Кубка России от «Спартака» (0:1). Атака армейцев находится в глубочайшем кризисе – всего 3 забитых мяча за 5 последних встреч (0,60 в среднем). Иван Обляков с 9 голами в 39 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, но этого явно недостаточно для команды с амбициями ЦСКА. Оборона также далека от идеала: клуб пропускает в 20 из 22 последних встреч и в среднем по 1,20 мяча за игру. Однако есть важный психологический козырь: армейцы не проигрывают «Пари НН» в 8 последних матчах и забивают в каждой из этих встреч.

Факты о командах:

«Пари НН»

Проигрышная серия из 3 матчей

Пропускает в 7 последних турах подряд

Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не побеждает ЦСКА в 8 последних очных матчах

ЦСКА

Без побед в 6 последних матчах

Забил всего 3 гола в 5 последних встречах

Пропускает в 20 из 22 последних игр

Забивает «Пари НН» в 8 последних очных матчах

История противостояний

ЦСКА не проигрывает в 8 последних личных встречах

ЦСКА забивает в 8 последних очных матчах

Последняя встреча: победа ЦСКА (2:0)

Прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА

Матч двух кризисных команд, где ставки предельно высоки. «Пари НН» борется за выживание, но пропускает в каждом матче и не умеет играть против ЦСКА. Армейцы также не блещут, однако историческое преимущество и более высокий индивидуальный класс должны сказаться. Обе команды уязвимы в обороне, но «Пари НН» выглядит ещe более обречeнным. Наиболее вероятным сценарием видится осторожная победа гостей с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки: