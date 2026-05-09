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«Локомотив» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.50

09 мая 2026 11:02
Локомотив - Балтика
10 мая 2026, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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3.50
Ничья
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Десятого мая 2026 года в 19:30 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата России. Встречаются команды из верхней части таблицы – «Локомотив» на «РЖД Арене» примет сенсационную «Балтику».

«Локомотив»

На финише сезона в Премьер-лиге «Локомотив» решает ровно одну задачу, желая завершить кампанию на третьей строчке в таблице. Нужно признать, что у «железнодорожников» заканчиваются силенки – подопечные Михаила Галактионова не побеждают три тура кряду, забив на означенной дистанции всего лишь один гол.

Последние три игры:

  • Локомотив – Динамо Москва 1:1
  • Крылья Советов – Локомотив 2:0
  • Локомотив – Зенит 0:0

«Балтика»

Похожие проблемы испытывает и «Балтика». Команда Андрея Талалева практически лишилась шансов на заход на третье место и умудрилась проиграть два матча кряду на своем поле, не отправив в сетку соперника ни одного гола. В любом случае калининградцы выдали очень достойный сезон.

Последние три игры:

  • Балтика – Рубин 0:1
  • Балтика – Акрон 0:1
  • Ахмат – Балтика 1:1

Очные встречи

  • Балтика – Локомотив 1:2 (Кубок)
  • Балтика – Локомотив 1:1
  • Локомотив – Балтика 2:0 (Кубок)

Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»

Обе команды завершают дистанцию в РПЛ в заметном кризисе и с упадком сил. При таком развитии событий не стоит удивляться тому, что их очный поединок завершится мировым исходом, на что так рассчитывают многочисленные болельщики конкурирующего с «Локо» и «Балтикой» московского «Спартака».

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,50. Прогноз на счет – 1:1.

3.50
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив
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