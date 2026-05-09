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«Улытау» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.88

09 мая 2026 11:30
Улытау - Кайрат
10 мая 2026, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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1.88
Обе забьют — да
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10 мая состоится матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Улытау» примет алматинский «Кайрат». Хозяева проводят неплохой сезон и закрепились в верхней части таблицы, тогда как гости единолично возглавляют чемпионат и не знают поражений на протяжении 13 туров. Встреча обещает стать проверкой амбиций для дерзкого середняка против безоговорочного лидера.

«Улытау»

Команда из Жезказгана приятно удивляет в текущем сезоне. После 8 туров «Улытау» набрал 14 очков и занимает 4-е место. В последнем туре была одержана минимальная победа над «Елимаем» (1:0), до этого команда уступила «Жетысу» (0:2), переиграла «Тобол» (2:1) и «Алтай» (2:1), а также прошла «Алтай» в Кубке (4:3). Лучший бомбардир H. Harada (2 гола в 8 матчах) не впечатляет результативностью, но команда компенсирует это коллективными действиями. В последних 5 играх забито 8 мячей (1,60 в среднем) и столько же пропущено (1,60). «Улытау» не проигрывает дома в 5 последних матчах и забивает в 8 из 10 последних встреч.

«Кайрат»

Алматинский гранд методично движется к очередному титулу. После 9 туров команда набрала 21 очко, одержала рекордные 6 побед и имеет лучшую разницу мячей – +10. Беспроигрышная серия в чемпионате составляет 13 матчей. В последнем туре «Кайрат» переиграл «Кайсар» (2:1), до этого минимально одолел «Иртыш Павлодар» (1:0), сыграл вничью с «Елимаем» (2:2), переиграл «Каспий» (2:0) и вылетел из Кубка от «Кайсара» (1:2). Лучший снайпер Жоржинью (5 голов в 17 матчах) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 8 мячей (1,60 в среднем), пропущено 5 (1,00). Команда забивает в 8 последних матчах и не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

Факты о командах:

«Улытау»

  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах
  • В среднем: 1,60 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 из 10 последних встреч
  • Занимает 4-е место и претендует на медали

«Кайрат»

  • Беспроигрышная серия из 13 матчей в Премьер-лиге
  • В среднем: 1,60 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в лиге – +10
  • Забивает в 8 последних матчах

История противостояний

  • «Кайрат» выиграл обе последние личные встречи
  • Последний матч: победа «Кайрата» (1:0)
  • Преимущество гостей в классе и опыте

Прогноз на матч «Улытау» – «Кайрат»

Противостояние крепкого середняка и безоговорочного лидера. «Улытау» хорош дома и стабильно забивает, однако «Кайрат» не проигрывает 13 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в чемпионате. Обе команды демонстрируют результативный футбол и имеют проблемы в обороне. Учитывая, что хозяева забьют при поддержке своих трибун, но класс гостей слишком высок, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч, в котором «Кайрат» одержит победу или как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • «Кайрат» не проиграет + тотал больше 2,5

1.88
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Кайрат Улытау
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