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«Реал Сосьедад» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.53

08 мая 2026 8:05
Реал Сосьедад - Бетис
09 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 35 тур
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1.53
Обе забьют — да
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9 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» примет «Бетис». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной и результативной. Хозяева не могут победить четыре тура подряд, а гости находятся в отличной форме.

«Реал Сосьедад»

Баски подходят к матчу после гостевого поражения от «Севильи» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и имеет проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Микель Ойарсабаль с 17 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Реал Сосьедад» демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх. Баски не проигрывают в 10 из 12 последних домашних матчей и в 11 из 12 последних домашних встреч против «Бетиса» в Ла Лиге.

«Бетис»

Севильцы подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Реал Овьедо» (3:0) и не проигрывают на протяжении пяти последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Кучо Эрнандес с 14 голами в 37 матчах является лучшим бомбардиром. «Бетис» пропускает в 5 из 7 последних матчей и не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых встреч против «Реал Сосьедада».

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • Не проигрывает в 11 из 12 последних домашних матчей против «Бетиса» в Ла Лиге

«Бетис»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 6 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Реал Сосьедада»

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Бетис»

Встреча двух команд с отличной результативностью обещает быть насыщенной голами. «Реал Сосьедад» имеет впечатляющее историческое преимущество в домашних матчах против «Бетиса» и не проигрывает в 11 из 12 последних встреч. «Бетис» находится в отличной форме и забивает в шести последних матчах. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.53
  • Победа «Реал Сосьедада»

1.53
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Бетис Реал Сосьедад
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