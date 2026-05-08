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«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.55

08 мая 2026 7:56
Ливерпуль - Челси
09 мая 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1.55
Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5
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9 мая состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги – центральное противостояние тура между «Ливерпулем» и «Челси». Встреча команд с разной турнирной динамикой: «красные» борются за место в Лиге чемпионов, а «синие» переживают катастрофический спад в чемпионате.

«Ливерпуль»

«Красные» подходят к матчу после драматичного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в северо-западном дерби. Команда стабильно забивает в 14 последних матчах АПЛ и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Юго Экитике с 17 голами в 45 матчах является лучшим бомбардиром. «Ливерпуль» пропускает в четырeх последних матчах, но не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч и в 7 из 9 последних домашних матчей против «Челси», забивая в шести последних очных встречах.

«Челси»

«Синие» подходят к матчу после домашнего поражения от «Ноттингем Форест» (1:3) и потерпели шесть поражений подряд в АПЛ – катастрофическая серия для клуба такого уровня. Команда пропускает в 13 последних матчах чемпионата и демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Жоао Педро с 23 голами в 50 матчах остаeтся главной ударной силой, но его усилий недостаточно для перелома негативной тенденции. «Челси» проигрывает в трeх последних гостевых матчах АПЛ.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Забивает в 14 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей против «Челси»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Челси»

«Челси»

  • Проигрывает в 6 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 13 последних матчах АПЛ
  • В среднем: 0.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах АПЛ
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Ливерпуля»

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси»

«Ливерпуль» имеет заметное преимущество в домашних матчах против «Челси» и не проигрывает в 7 из 9 последних встреч на «Энфилде». «Красные» стабильно забивают в 14 последних матчах и борются за место в Лиге чемпионов. «Челси» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Ливерпуля» с форой (-1)

1.55
Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль
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