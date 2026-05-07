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«Факел» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.57

07 мая 2026 7:47
Факел - СКА-Хабаровск
08 мая 2026, пятница 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 33 тур
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1.57
Победа «Факела» с форой (-1)
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8 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги, в котором лидер чемпионата «Факел» примет «СКА-Хабаровск». Встреча безоговорочного лидера и аутсайдера, борющегося за выживание. Воронежцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и близки к оформлению путeвки в РПЛ, а хабаровчане переживают затяжной кризис.

«Факел»

Воронежцы подходят к матчу после домашней победы над «Енисеем» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда имеет в активе больше всех побед в лиге – 19 и стабильно забивает в трeх последних матчах. «Факел» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Беляйди Пуси с 16 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Воронежцы не проигрывают в 12 из 14 последних домашних матчей.

«СКА-Хабаровск»

Армейцы подходят к матчу после разгромного поражения от «Шинника» (0:3) и потерпели три поражения подряд в Первой лиге. Команда пропускает в 10 последних матчах и имеет худшую оборону в лиге – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Тельядо Алкалде с 8 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «СКА-Хабаровск» практически не забивает – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Армейцы не проигрывают в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Факела» и забивают в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Факел»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Первой лиги
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей дома
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«СКА-Хабаровск»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • Пропускает в 10 последних матчах Первой лиги
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Факела»
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Факела»

Прогноз на матч «Факел» – «СКА-Хабаровск»

Судя по форме обеих команд, «Факел» является безоговорочным фаворитом встречи. Воронежцы уверенно лидируют в чемпионате и не проигрывают в 12 из 14 последних домашних матчей. «СКА-Хабаровск» пропускает в 10 матчах подряд и практически не забивает. Несмотря на то что армейцы удачно играют в гостях против «Факела», текущая форма команд говорит в пользу хозяев. Ожидаем уверенную победу лидера.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Факела» с форой (-1) – коэффициент 1.57
  • Индивидуальный тотал «Факела» больше 1.5

1.57
Победа «Факела» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Факел
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