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«Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.72

03 мая 2026 8:59
Севилья - Реал Сосьедад
04 мая 2026, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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1.72
Обе забьют — да
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4 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Реал Сосьедад». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка обещает быть напряжeнной. Хозяева отчаянно нуждаются в очках для спасения, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Севилья»

Андалусийцы переживают катастрофический сезон и находятся в зоне вылета. Команда пропускает в восьми последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Акор Адамс с 8 голами в 29 матчах остаeтся лучшим бомбардиром. «Севилья» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей и забивает в 6 из 8 последних очных встреч против «Реал Сосьедада».

«Реал Сосьедад»

Баски подходят к матчу после гостевой ничьей с «Райо Вальекано» (3:3) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах, но демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Микель Ойарсабаль с 17 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Реал Сосьедад» забивает в 23 из 25 последних матчей и в 6 из 8 последних очных встреч против «Севильи».

Факты о командах

«Севилья»

  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в 23 из 25 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Севильи»

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» демонстрирует отличную результативность и забивает в 23 из 25 последних матчей. «Севилья» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Несмотря на то что андалусийцы традиционно сильны дома, текущая форма гостей выглядит значительно предпочтительнее. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.72
  • Победа «Реал Сосьедада» с форой (0)

1.72
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Реал Сосьедад Севилья
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