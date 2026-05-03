4 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Реал Сосьедад». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка обещает быть напряжeнной. Хозяева отчаянно нуждаются в очках для спасения, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Севилья»

Андалусийцы переживают катастрофический сезон и находятся в зоне вылета. Команда пропускает в восьми последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Акор Адамс с 8 голами в 29 матчах остаeтся лучшим бомбардиром. «Севилья» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей и забивает в 6 из 8 последних очных встреч против «Реал Сосьедада».

«Реал Сосьедад»

Баски подходят к матчу после гостевой ничьей с «Райо Вальекано» (3:3) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах, но демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Микель Ойарсабаль с 17 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Реал Сосьедад» забивает в 23 из 25 последних матчей и в 6 из 8 последних очных встреч против «Севильи».

Факты о командах

«Севилья»

Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад»

Не может выиграть в 3 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в 23 из 25 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Севильи»

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» демонстрирует отличную результативность и забивает в 23 из 25 последних матчей. «Севилья» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Несмотря на то что андалусийцы традиционно сильны дома, текущая форма гостей выглядит значительно предпочтительнее. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки