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«Эспаньол» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.75

02 мая 2026 12:45
Эспаньол - Реал
03 мая 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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1.75
Победа «Реала»
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3 мая в 34-м туре Примеры встречаются «Эспаньол» и «Реал». Игра в Корнелья-де-Льобрегат начнется в 22:00 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса с 39 очками занимает 13-е место в Примере. «Эспаньол» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 37:49.

Последние результаты:

  • 27.04.26 «Эспаньол» – «Леванте» – 0:0;
  • 23.04.26 «Райо Вальекано» – «Эспаньол» – 1:0;
  • 11.04.26 «Барселона» – «Эспаньол» – 4:1.

«Реал»

«Реал» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 23 побед, 5 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 68:31.

Предыдущие результаты:

  • 24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;
  • 21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1;
  • 15.04.26 «Бавария» – «Реал» – 4:3.

Очные встречи

  • 20.09.25 «Реал» – «Эспаньол» – 2:0;
  • 01.02.25 «Эспаньол» – «Реал» – 1:0;
  • 21.09.24 «Реал» – «Эспаньол» – 4:1.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал»

«Реал» в последних 4 турах набрал лишь 5 очков, похоронив интригу в борьбе за чемпионство. «Эспаньол» может преподнести подарок своим злейшим врагам из «Барсы»: в случае победы «попугаев» над мадридцами сине-гранатовые могут уже в этом туре стать чемпионами. Но нам кажется, что «Реал» ради приличия еще обозначит борьбу.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.75.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.

1.75
Победа «Реала»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Реал Эспаньол
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