02 мая 2026 12:45
Эспаньол - Реал
03 мая 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 34 турПерейти в онлайн матча
3 мая в 34-м туре Примеры встречаются «Эспаньол» и «Реал». Игра в Корнелья-де-Льобрегат начнется в 22:00 (мск).
«Эспаньол»
Команда Маноло Гонсалеса с 39 очками занимает 13-е место в Примере. «Эспаньол» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 37:49.
Последние результаты:
- 27.04.26 «Эспаньол» – «Леванте» – 0:0;
- 23.04.26 «Райо Вальекано» – «Эспаньол» – 1:0;
- 11.04.26 «Барселона» – «Эспаньол» – 4:1.
«Реал»
«Реал» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 23 побед, 5 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 68:31.
Предыдущие результаты:
- 24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;
- 21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1;
- 15.04.26 «Бавария» – «Реал» – 4:3.
Очные встречи
- 20.09.25 «Реал» – «Эспаньол» – 2:0;
- 01.02.25 «Эспаньол» – «Реал» – 1:0;
- 21.09.24 «Реал» – «Эспаньол» – 4:1.
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал»
«Реал» в последних 4 турах набрал лишь 5 очков, похоронив интригу в борьбе за чемпионство. «Эспаньол» может преподнести подарок своим злейшим врагам из «Барсы»: в случае победы «попугаев» над мадридцами сине-гранатовые могут уже в этом туре стать чемпионами. Но нам кажется, что «Реал» ради приличия еще обозначит борьбу.
- Прогноз – П2 с кф. 1.75.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.