Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

3 мая в 34-м туре Примеры встречаются «Эспаньол» и «Реал». Игра в Корнелья-де-Льобрегат начнется в 22:00 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса с 39 очками занимает 13-е место в Примере. «Эспаньол» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 37:49.

Последние результаты:

27.04.26 «Эспаньол» – «Леванте» – 0:0;

23.04.26 «Райо Вальекано» – «Эспаньол» – 1:0;

11.04.26 «Барселона» – «Эспаньол» – 4:1.

«Реал»

«Реал» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Альваро Арбелоа добыли 23 побед, 5 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 68:31.

Предыдущие результаты:

24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;

21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1;

15.04.26 «Бавария» – «Реал» – 4:3.

Очные встречи

20.09.25 «Реал» – «Эспаньол» – 2:0;

01.02.25 «Эспаньол» – «Реал» – 1:0;

21.09.24 «Реал» – «Эспаньол» – 4:1.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал»

«Реал» в последних 4 турах набрал лишь 5 очков, похоронив интригу в борьбе за чемпионство. «Эспаньол» может преподнести подарок своим злейшим врагам из «Барсы»: в случае победы «попугаев» над мадридцами сине-гранатовые могут уже в этом туре стать чемпионами. Но нам кажется, что «Реал» ради приличия еще обозначит борьбу.