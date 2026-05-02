3 мая на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Кайсериспор» примет «Эюпспор». Встреча соседей по зоне вылета имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Команды разделяет всего два очка, и победа может стать ключевой для сохранения прописки в элите.

«Кайсериспор»

Хозяева подходят к матчу после важной домашней победы над «Ризеспором» (2:0), которая позволила сократить отставание от спасительного места. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Герман Онугха с 8 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсериспор» пропускает в среднем 1.80 гола за игру и играет вничью в трeх последних очных матчах против «Эюпспора», забивая в пяти последних встречах.

«Эюпспор»

Стамбульцы подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Газиантепом» (3:0) и стабильно забивают в трeх последних турах. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Умут Бозок с 7 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Эюпспор» пропускает в 7 из 9 последних матчей и забивает в трeх последних очных встречах против «Кайсериспора».

Факты о командах

«Кайсериспор»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Эюпспора»

Забивает в 5 последних очных матчах против «Эюпспора»

Победа в последнем матче над «Ризеспором» (2:0)

«Эюпспор»

Забивает в 3 последних матчах Суперлиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 3 последних очных матчах против «Кайсериспора»

Победа в последнем матче над «Газиантепом» (3:0)

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Эюпспор»

«Кайсериспор» имеет преимущество домашнего поля и одержал важную победу в прошлом туре. «Эюпспор» также находится на подъeме после разгрома «Газиантепа». Обе команды забивают в очных встречах, что располагает к результативному футболу. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки