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«Кайсериспор» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.40

02 мая 2026 10:23
Кайсериспор - Эюпспор
03 мая 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.40
Победа «Кайсериспора» с форой (0)
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3 мая на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Кайсериспор» примет «Эюпспор». Встреча соседей по зоне вылета имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Команды разделяет всего два очка, и победа может стать ключевой для сохранения прописки в элите.

«Кайсериспор»

Хозяева подходят к матчу после важной домашней победы над «Ризеспором» (2:0), которая позволила сократить отставание от спасительного места. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Герман Онугха с 8 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсериспор» пропускает в среднем 1.80 гола за игру и играет вничью в трeх последних очных матчах против «Эюпспора», забивая в пяти последних встречах.

«Эюпспор»

Стамбульцы подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Газиантепом» (3:0) и стабильно забивают в трeх последних турах. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Умут Бозок с 7 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Эюпспор» пропускает в 7 из 9 последних матчей и забивает в трeх последних очных встречах против «Кайсериспора».

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Эюпспора»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Эюпспора»
  • Победа в последнем матче над «Ризеспором» (2:0)

«Эюпспор»

  • Забивает в 3 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Кайсериспора»
  • Победа в последнем матче над «Газиантепом» (3:0)

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Эюпспор»

«Кайсериспор» имеет преимущество домашнего поля и одержал важную победу в прошлом туре. «Эюпспор» также находится на подъeме после разгрома «Газиантепа». Обе команды забивают в очных встречах, что располагает к результативному футболу. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайсериспора» с форой (0) – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Кайсериспора» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Эюпспор Кайсериспор
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