3 мая на стадионе «Принц Сауд бин Джалави» в Эль-Хубаре состоится центральный матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» примет «Аль-Наср». Встреча лидера чемпионата и одного из преследователей обещает быть напряжeнной и результативной. Гости имеют колоссальную победную серию, но хозяева владеют уникальным историческим преимуществом.
«Аль-Кадисия»
Хозяева подходят к матчу после разгромной гостевой победы над «Аль-Риядом» (4:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 23 последних матчах Высшей лиги и демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Хулиан Киньонес с 32 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров мирового футбола и главной ударной силой. «Аль-Кадисия» одержала 4 победы подряд в очных матчах против «Аль-Насра» и забивает в четырeх последних встречах.
«Аль-Наср»
«Всемирные» являются безоговорочным лидером чемпионата и одержали 16 побед подряд в Высшей лиге – феноменальное достижение. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 60 и является самой результативной – 81 гол в 30 турах. «Аль-Наср» забивает в 23 последних матчах чемпионата и в 30 последних матчах во всех турнирах. Криштиану Роналду с 27 голами в 32 матчах остаeтся главной ударной силой. Команда не пропускает в трeх последних турах и забивает в трeх последних очных матчах против «Аль-Кадисии».
Факты о командах
«Аль-Кадисия»
- Забивает в 23 последних матчах Высшей лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
- Победа в 4 последних очных матчах против «Аль-Насра»
- Забивает в 4 последних очных матчах против «Аль-Насра»
- Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей
«Аль-Наср»
- Победа в 16 последних матчах Высшей лиги
- Лучшая разница мячей в турнире – 60
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру
- Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах
- Проиграл 4 последних очных матча против «Аль-Кадисии»
Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»
Главное противостояние тура обещает быть результативным и напряжeнным. «Аль-Наср» демонстрирует космическую результативность и одержал 16 побед подряд. «Аль-Кадисия» владеет уникальным историческим преимуществом и одержала 4 победы подряд в очных матчах. Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.40
- Тотал матча больше 3