3 мая на стадионе «Принц Сауд бин Джалави» в Эль-Хубаре состоится центральный матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» примет «Аль-Наср». Встреча лидера чемпионата и одного из преследователей обещает быть напряжeнной и результативной. Гости имеют колоссальную победную серию, но хозяева владеют уникальным историческим преимуществом.

«Аль-Кадисия»

Хозяева подходят к матчу после разгромной гостевой победы над «Аль-Риядом» (4:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 23 последних матчах Высшей лиги и демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Хулиан Киньонес с 32 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров мирового футбола и главной ударной силой. «Аль-Кадисия» одержала 4 победы подряд в очных матчах против «Аль-Насра» и забивает в четырeх последних встречах.

«Аль-Наср»

«Всемирные» являются безоговорочным лидером чемпионата и одержали 16 побед подряд в Высшей лиге – феноменальное достижение. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 60 и является самой результативной – 81 гол в 30 турах. «Аль-Наср» забивает в 23 последних матчах чемпионата и в 30 последних матчах во всех турнирах. Криштиану Роналду с 27 голами в 32 матчах остаeтся главной ударной силой. Команда не пропускает в трeх последних турах и забивает в трeх последних очных матчах против «Аль-Кадисии».

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Забивает в 23 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

Победа в 4 последних очных матчах против «Аль-Насра»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Аль-Насра»

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

«Аль-Наср»

Победа в 16 последних матчах Высшей лиги

Лучшая разница мячей в турнире – 60

В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за игру

Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах

Проиграл 4 последних очных матча против «Аль-Кадисии»

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»

Главное противостояние тура обещает быть результативным и напряжeнным. «Аль-Наср» демонстрирует космическую результативность и одержал 16 побед подряд. «Аль-Кадисия» владеет уникальным историческим преимуществом и одержала 4 победы подряд в очных матчах. Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот.

Рекомендованные ставки