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2 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Атлетик». Игра начнется в 19:30 (мск).

«Алавес»

Команда Кике Санчеса Флореса с 36 очками занимает 16-е место. «Алавес» добыл 9 побед, 9 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 38:49.

Последние результаты:

25.04.26 «Алавес» – «Мальорка» – 2:1;

21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1;

11.04.26 «Реал Сосьедад» – «Алавес» – 3:3.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 41 очко и занимает 10-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 12 побед, 5 ничьих и потерпели 16 поражений, разница мячей – 36:48.

Предыдущие результаты:

25.04.26 «Атлетико» – «Атлетик» – 3:2;

21.04.26 «Атлетик» – «Осасуна» – 1:0;

12.04.26 «Атлетик» – «Вильярреал» – 1:2.

Очные встречи

13.09.25 «Атлетик» – «Алавес» – 0:1;

22.07.25 «Алавес» – «Атлетик» – 1:0;

11.05.25 «Атлетик» – «Алавес» – 1:0

Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетик»

«Атлетик» отстает от зоны еврокубков на 3 очка, которые за оставшиеся туры реально отыграть. «Алавес» в прошлом туре добыл важнейшую победу над «Мальоркой» и оторвался от зоны вылета на 2 очка. Статистика очных встреч – в пользу басков, но в 1-м круге «Алавес» уже победил на выезде. Ждем матча с небольшим количеством голов и моментов.