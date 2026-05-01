01 мая 2026 16:02
Алавес - Атлетик
02 мая 2026, суббота 19:30 | Испания. Примера, 34 турПерейти в онлайн матча
2 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Атлетик». Игра начнется в 19:30 (мск).
«Алавес»
Команда Кике Санчеса Флореса с 36 очками занимает 16-е место. «Алавес» добыл 9 побед, 9 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 38:49.
Последние результаты:
- 25.04.26 «Алавес» – «Мальорка» – 2:1;
- 21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1;
- 11.04.26 «Реал Сосьедад» – «Алавес» – 3:3.
«Атлетик»
«Атлетик» набрал 41 очко и занимает 10-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 12 побед, 5 ничьих и потерпели 16 поражений, разница мячей – 36:48.
Предыдущие результаты:
- 25.04.26 «Атлетико» – «Атлетик» – 3:2;
- 21.04.26 «Атлетик» – «Осасуна» – 1:0;
- 12.04.26 «Атлетик» – «Вильярреал» – 1:2.
Очные встречи
- 13.09.25 «Атлетик» – «Алавес» – 0:1;
- 22.07.25 «Алавес» – «Атлетик» – 1:0;
- 11.05.25 «Атлетик» – «Алавес» – 1:0
Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетик»
«Атлетик» отстает от зоны еврокубков на 3 очка, которые за оставшиеся туры реально отыграть. «Алавес» в прошлом туре добыл важнейшую победу над «Мальоркой» и оторвался от зоны вылета на 2 очка. Статистика очных встреч – в пользу басков, но в 1-м круге «Алавес» уже победил на выезде. Ждем матча с небольшим количеством голов и моментов.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.80.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 12.00.