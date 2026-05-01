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ЦСКА – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.60

01 мая 2026 16:00
ЦСКА - Зенит
02 мая 2026, суббота 19:00 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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2.60
Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 мячей
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Второго мая 2026 года в 19:00 состоится центральный поединок 28-го тура чемпионата России. В гости к переживающим кризис московским «армейцам» пожалует один из претендентов на чемпионский титул – «Зенит» Сергея Семака.

ЦСКА

«Армейцы» с треском проваливают весеннюю часть кампании. Перед возобновление сезона ЦСКА числился в претендентах чуть ли не на титул, но прямо сейчас откатился на шестую строчку в таблице.

Тренер Фабио Челестини ссорится с игроками, экспериментирует с составом и… ищет новое место работы. Расставание со швейцарцем – вопрос времени (если верить СМИ, подбор кандидатов на смену уже ведется, и самым активным образом).

Последние три игры:

  • Рубин – ЦСКА 0:0
  • Ростов – ЦСКА 1:1
  • Крылья Советов – ЦСКА 1:1

«Зенит»

Питерцы продолжают погоню за лидирующим «Краснодаром» и отстают от действующего чемпиона всего лишь на один зачетный балл. Разумеется, команде Сергея Семака нельзя терять очки и нужно ждать осечки «быков».

Последние три игры:

  • Зенит – Ахмат 2:0
  • Локомотив – Зенит 0:0
  • Динамо Махачкала – Зенит 0:1

Очные встречи

  • Зенит – ЦСКА 1:1
  • ЦСКА – Зенит 2:0
  • Зенит – ЦСКА 2:0

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

«Зениту» некуда отступать, тогда как ЦСКА больше мучается, чем играет в футбол. У Питерцев хватает своих проблем (например – низкая результативность), но и они меркнут на фоне кризиса столичных «армейцев». Полагаем, что «сине-бело-голубые» наберут три очка в Москве, при этом матч грандов Премьер-лиги не порадует большим количеством голов.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал матча меньше 3,5 мячей. Коэффициент – 2,60. Прогноз на счет – 0:1/0:2.

2.60
Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 мячей
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
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