Второго мая 2026 года в 19:00 состоится центральный поединок 28-го тура чемпионата России. В гости к переживающим кризис московским «армейцам» пожалует один из претендентов на чемпионский титул – «Зенит» Сергея Семака.
ЦСКА
«Армейцы» с треском проваливают весеннюю часть кампании. Перед возобновление сезона ЦСКА числился в претендентах чуть ли не на титул, но прямо сейчас откатился на шестую строчку в таблице.
Тренер Фабио Челестини ссорится с игроками, экспериментирует с составом и… ищет новое место работы. Расставание со швейцарцем – вопрос времени (если верить СМИ, подбор кандидатов на смену уже ведется, и самым активным образом).
Последние три игры:
- Рубин – ЦСКА 0:0
- Ростов – ЦСКА 1:1
- Крылья Советов – ЦСКА 1:1
«Зенит»
Питерцы продолжают погоню за лидирующим «Краснодаром» и отстают от действующего чемпиона всего лишь на один зачетный балл. Разумеется, команде Сергея Семака нельзя терять очки и нужно ждать осечки «быков».
Последние три игры:
- Зенит – Ахмат 2:0
- Локомотив – Зенит 0:0
- Динамо Махачкала – Зенит 0:1
Очные встречи
- Зенит – ЦСКА 1:1
- ЦСКА – Зенит 2:0
- Зенит – ЦСКА 2:0
Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»
«Зениту» некуда отступать, тогда как ЦСКА больше мучается, чем играет в футбол. У Питерцев хватает своих проблем (например – низкая результативность), но и они меркнут на фоне кризиса столичных «армейцев». Полагаем, что «сине-бело-голубые» наберут три очка в Москве, при этом матч грандов Премьер-лиги не порадует большим количеством голов.
Прогноз: победа «Зенита» и тотал матча меньше 3,5 мячей. Коэффициент – 2,60. Прогноз на счет – 0:1/0:2.