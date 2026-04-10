11 апреля в 31-м туре Примеры сыграют «Эльче» и «Валенсия». Матч в Эльче начнется в 17:15 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии с 29 очками занимает 18-е место в Примере. «Эльче» добыл 6 побед, 11 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 38:47.

Последние результаты:

03.04.26 «Райо Вальекано» – «Эльче» – 1:0;

27.03.26 «Астон Вилла» – «Эльче» – 1:2;

21.03.26 «Эльче» – «Мальорка» – 2:1.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 35 очков и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Корберана добыли 9 побед, 8 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 34:45.

Предыдущие результаты:

05.04.26 «Валенсия» – «Сельта» – 2:3;

21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;

14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0.

Очные встречи

10.01.26 «Валенсия» – «Эльче» – 1:1;

23.04.23 «Эльче» – «Валенсия» – 0:2;

15.10.22 «Валенсия» – «Эльче» – 2:2.

Прогноз на матч «Эльче» – «Валенсия»

Обе команды борются за выживание. «Эльче» отстает от спасительного места на 2 очка, у левантийцев дела получше – 6 очков отрыва от опасной зоны. Да и статистика очных встреч на стороне «летучих мышей». Но «Эльче» занимает 9-е место по «домашним» очкам в сезоне. Ждем равной игры с обоюдными шансами.