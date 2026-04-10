Эльче - Валенсия
11 апр. 2026, суббота 17:15 | Испания. Примера, 31 тур
11 апреля в 31-м туре Примеры сыграют «Эльче» и «Валенсия». Матч в Эльче начнется в 17:15 (мск).
«Эльче»
Команда Эдера Сарабии с 29 очками занимает 18-е место в Примере. «Эльче» добыл 6 побед, 11 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 38:47.
Последние результаты:
- 03.04.26 «Райо Вальекано» – «Эльче» – 1:0;
- 27.03.26 «Астон Вилла» – «Эльче» – 1:2;
- 21.03.26 «Эльче» – «Мальорка» – 2:1.
«Валенсия»
«Валенсия» набрала 35 очков и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Корберана добыли 9 побед, 8 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 34:45.
Предыдущие результаты:
- 05.04.26 «Валенсия» – «Сельта» – 2:3;
- 21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;
- 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0.
Очные встречи
- 10.01.26 «Валенсия» – «Эльче» – 1:1;
- 23.04.23 «Эльче» – «Валенсия» – 0:2;
- 15.10.22 «Валенсия» – «Эльче» – 2:2.
Прогноз на матч «Эльче» – «Валенсия»
Обе команды борются за выживание. «Эльче» отстает от спасительного места на 2 очка, у левантийцев дела получше – 6 очков отрыва от опасной зоны. Да и статистика очных встреч на стороне «летучих мышей». Но «Эльче» занимает 9-е место по «домашним» очкам в сезоне. Ждем равной игры с обоюдными шансами.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.77.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.50.