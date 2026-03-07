Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.62

07 марта 2026 8:54
Атлетик - Барселона
07 мар. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

7 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Барселона». Игра в Бильбао начнется в 23:00 (мск).

«Атлетик»

«Атлетик» вылетел из Кубка Испании от «Реала Сосьедад». Теперь у подопечных Эрнесто Вальверде из турниров осталась только Примера, и баски приложат все силы, чтобы попасть в еврокубки (отставание от зоны ЛК – 5 очков).

Последние результаты:

  • 04.03.26 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:0;
  • 28.02.26 «Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:1;
  • 20.02.26 «Атлетик» – «Эльче» – 2:1.

«Барселона»

«Барселона» с 64 очками лидирует в чемпионской гонке. Благодаря 2 поражениям «Реала» каталонцы оторвались в чемпионской гонке, но расслабляться рано, а всего через 3 дня предстоит тяжелый выезд в Ньюкасл в ЛЧ.

Предыдущие результаты:

  • 03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0;
  • 28.02.26 «Барселона» – «Вильярреал» – 4:1;
  • 22.02.26 «Барселона» – «Леванте» – 3:0.

Очные встречи

  • 07.01.26 «Барселона» – «Атлетик» – 5:0;
  • 22.11.25 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;
  • 25.05.25 «Атлетик» – «Барселона» – 0:3.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

С каталонцами у «Атлетика» как-то не складывается: 4 последних матча проиграны с общим счетом 0:14. А последний раз в чемпионате баски забивали каталонцам хотя бы гол еще в 2021 году.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.62.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 9.50.

1.62
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Барселона Атлетик
18+
