7 марта в 27-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Барселона». Игра в Бильбао начнется в 23:00 (мск).

«Атлетик»

«Атлетик» вылетел из Кубка Испании от «Реала Сосьедад». Теперь у подопечных Эрнесто Вальверде из турниров осталась только Примера, и баски приложат все силы, чтобы попасть в еврокубки (отставание от зоны ЛК – 5 очков).

Последние результаты:

04.03.26 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:0;

28.02.26 «Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:1;

20.02.26 «Атлетик» – «Эльче» – 2:1.

«Барселона»

«Барселона» с 64 очками лидирует в чемпионской гонке. Благодаря 2 поражениям «Реала» каталонцы оторвались в чемпионской гонке, но расслабляться рано, а всего через 3 дня предстоит тяжелый выезд в Ньюкасл в ЛЧ.

Предыдущие результаты:

03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0;

28.02.26 «Барселона» – «Вильярреал» – 4:1;

22.02.26 «Барселона» – «Леванте» – 3:0.

Очные встречи

07.01.26 «Барселона» – «Атлетик» – 5:0;

22.11.25 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;

25.05.25 «Атлетик» – «Барселона» – 0:3.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

С каталонцами у «Атлетика» как-то не складывается: 4 последних матча проиграны с общим счетом 0:14. А последний раз в чемпионате баски забивали каталонцам хотя бы гол еще в 2021 году.