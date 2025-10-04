04 октября 2025 9:00
ЦСКА - Спартак
05 окт. 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 11 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 16:30 (мск).
ЦСКА
Команда Фабио Челестини лидирует в РПЛ, набрав 21 очко. ЦСКА добыл 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 19:8.
Последние результаты ЦСКА:
- 01.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 0:0, пен. 2:4 Кубок России;
- 28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ;
- 22.09.25 «Сочи» – ЦСКА – 1:3 РПЛ.
«Спартак»
«Спартак» набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражений, разница мячей – 17:14.
Предыдущие результаты «Спартака»:
- 01.10.25 «Пари НН» – «Спартак» – 1:2 Кубок России;
- 28.09.25 «Спартак» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ;
- 21.09.25 «Спартак» – «Крылья Советов» – 2:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2;
- 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2;
- 25.04.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:0;
- 08.10.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:2;
- 21.05.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:1.
Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»
В самом принципиальном противостоянии российского футбола ожидается немало голов. ЦСКА забивает в 7 домашних поединках кряду, у «Спартака» пришли в себя Угальде и Жедсон.
- Основной прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 12.00.
