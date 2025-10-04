В воскресенье, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 16:30 (мск).

ЦСКА

Команда Фабио Челестини лидирует в РПЛ, набрав 21 очко. ЦСКА добыл 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 19:8.

Последние результаты ЦСКА:

01.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 0:0, пен. 2:4 Кубок России;

28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ;

22.09.25 «Сочи» – ЦСКА – 1:3 РПЛ.

«Спартак»

«Спартак» набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражений, разница мячей – 17:14.

Предыдущие результаты «Спартака»:

01.10.25 «Пари НН» – «Спартак» – 1:2 Кубок России;

28.09.25 «Спартак» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ;

21.09.25 «Спартак» – «Крылья Советов» – 2:1 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2;

02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2;

25.04.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:0;

08.10.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:2;

21.05.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:1.

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

В самом принципиальном противостоянии российского футбола ожидается немало голов. ЦСКА забивает в 7 домашних поединках кряду, у «Спартака» пришли в себя Угальде и Жедсон.