28 сентября 2025 года в 19:30 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» попробует набрать три очка в матче с «Пари НН».

«Спартак»

«Красно-белые» не оставляют попыток нагнать лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар», отставая от «быков» 4 очка. В обозримом будущем руководить «народной командой» с бровки не сможет Деян Станкович. Тренер отстранен до 19 октября на все игры под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес арбитров.

Последние три игры:

Спартак – Крылья Советов 2:1

Спартак – Ростов 1:2

Динамо Москва – Спартак 2:2

«Пари НН»

Подопечные Алексея Шпилевского проводят крайне непростой сезон и занимают предпоследнее место в таблице РПЛ. Хуже только «Сочи», который вообще не одержал ни одной победы.

Последние три игры:

Пари НН – Ахмат 1:2

Пари НН – Динамо Махачкала 1:2

Пари НН – Оренбург 3:1

Очные встречи

Спартак – Пари НН 4:0

Спартак – Пари НН 3:0

Пари НН – Спартак 0:2

Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»

Если «Спартак» по-прежнему желает бороться за титул, то «красно-белые» просто не имеют права отдавать очки аутсайдерам, да еще и у себя дома. В 5 из 6 последних матчей «Пари НН» пропускал минимум 2 гола. Считаем, что «Спартак» обязан обыгрывать такого соперника и делать это уверенно.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1,5. Коэффициент – 1.76. Прогноз на счет – 2:0/3:0.