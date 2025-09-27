28 сентября 2025 года в 19:30 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» попробует набрать три очка в матче с «Пари НН».
«Спартак»
«Красно-белые» не оставляют попыток нагнать лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар», отставая от «быков» 4 очка. В обозримом будущем руководить «народной командой» с бровки не сможет Деян Станкович. Тренер отстранен до 19 октября на все игры под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес арбитров.
Последние три игры:
- Спартак – Крылья Советов 2:1
- Спартак – Ростов 1:2
- Динамо Москва – Спартак 2:2
«Пари НН»
Подопечные Алексея Шпилевского проводят крайне непростой сезон и занимают предпоследнее место в таблице РПЛ. Хуже только «Сочи», который вообще не одержал ни одной победы.
Последние три игры:
- Пари НН – Ахмат 1:2
- Пари НН – Динамо Махачкала 1:2
- Пари НН – Оренбург 3:1
Очные встречи
- Спартак – Пари НН 4:0
- Спартак – Пари НН 3:0
- Пари НН – Спартак 0:2
Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»
Если «Спартак» по-прежнему желает бороться за титул, то «красно-белые» просто не имеют права отдавать очки аутсайдерам, да еще и у себя дома. В 5 из 6 последних матчей «Пари НН» пропускал минимум 2 гола. Считаем, что «Спартак» обязан обыгрывать такого соперника и делать это уверенно.
Прогноз: победа «Спартака» с форой -1,5. Коэффициент – 1.76. Прогноз на счет – 2:0/3:0.