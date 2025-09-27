Введите ваш ник на сайте
«Спартак» - «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.76

27 сентября 2025 8:28
Спартак - Пари НН
28 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
1.76
Победа «Спартака» с форой -1,5
28 сентября 2025 года в 19:30 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» попробует набрать три очка в матче с «Пари НН».

«Спартак»

«Красно-белые» не оставляют попыток нагнать лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар», отставая от «быков» 4 очка. В обозримом будущем руководить «народной командой» с бровки не сможет Деян Станкович. Тренер отстранен до 19 октября на все игры под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес арбитров.

Последние три игры:

  • Спартак – Крылья Советов 2:1
  • Спартак – Ростов 1:2
  • Динамо Москва – Спартак 2:2

«Пари НН»

Подопечные Алексея Шпилевского проводят крайне непростой сезон и занимают предпоследнее место в таблице РПЛ. Хуже только «Сочи», который вообще не одержал ни одной победы.

Последние три игры:

  • Пари НН – Ахмат 1:2
  • Пари НН – Динамо Махачкала 1:2
  • Пари НН – Оренбург 3:1

Очные встречи

  • Спартак – Пари НН 4:0
  • Спартак – Пари НН 3:0
  • Пари НН – Спартак 0:2

Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»

Если «Спартак» по-прежнему желает бороться за титул, то «красно-белые» просто не имеют права отдавать очки аутсайдерам, да еще и у себя дома. В 5 из 6 последних матчей «Пари НН» пропускал минимум 2 гола. Считаем, что «Спартак» обязан обыгрывать такого соперника и делать это уверенно.

Прогноз: победа «Спартака» с форой -1,5. Коэффициент – 1.76. Прогноз на счет – 2:0/3:0.

1.76
Победа «Спартака» с форой -1,5
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак
