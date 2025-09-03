Введите ваш ник на сайте
«Челябинск» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

03 сентября 2025 8:25
Челябинск - Факел
04 сент. 2025, четверг 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1.90
Обе забьют
4 сентября на стадионе «Центральный» в Челябинске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местный «Челябинск» примет одного из лидеров турнира – «Факел». Обе команды находятся в числе лучших по результатам старта сезона и подходят к очному противостоянию с высокими турнирными амбициями.

«Челябинск»

Дебютант лиги удивляет стабильностью: после 7 туров команда набрала 13 очков и закрепилась на 5-м месте. Подопечные Ивана Васильева поражают своей домашней формой – 6 побед подряд на своeм поле. В атаке «Челябинск» делает ставку на связку Гаджимурадов – Захаров, которая обеспечивает голы почти в каждом туре. При этом команда забивает уже в 9 матчах подряд, что подчеркивает еe атакующий потенциал.Оборона не безупречна – 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч, и в 3 последних турах команда пропускает стабильно. Впрочем, домашняя уверенность пока компенсирует огрехи в защите.

«Факел»

Воронежский клуб занимает 2-е место в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям. Команда собрана сбалансированно: надeжная оборона (всего 3 пропущенных в 5 турах) сочетается с эффективной атакой – особенно в лице Беляйди Пуси, забившего 4 мяча.После поражения от лидера «Урала» со счeтом 0:2 «Факел» постарается быстро реабилитироваться. Учитывая, что команда забивает в 11 из 13 последних матчей, можно ожидать уверенных действий на чужом поле.

Факты о командах:

«Челябинск»

  • Победа в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 9 последних играх подряд
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.20 пропущено (за 5 последних матчей)
  • Пропускает в 3 последних турах

«Факел»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних игр
  • В среднем: 1.00 гол забито, 0.60 пропущено (за 5 последних матчей)
  • Последняя игра – поражение от лидера турнира 0:2

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Челябинск
1 : 1
04.09.2025
Факел

Прогноз на матч «Челябинск» – «Факел»

Обе команды демонстрируют боевую форму и хорошую результативность. «Челябинск» силeн дома и стабильно забивает, но и пропускает. «Факел» действует прагматично и чаще всего добивается минимальных побед. На фоне равных по духу и результативности коллективов ключевым может стать фактор домашнего поля.Ожидается осторожное начало с возможной активностью во втором тайме. Голы возможны с обеих сторон, но более вероятно, что «Факел» увезет хотя бы одно очко.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Двойной шанс: ничья или победа «Факела» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.50

1.90
Обе забьют
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Факел Челябинск
