4 сентября на стадионе «Центральный» в Челябинске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местный «Челябинск» примет одного из лидеров турнира – «Факел». Обе команды находятся в числе лучших по результатам старта сезона и подходят к очному противостоянию с высокими турнирными амбициями.

«Челябинск»

Дебютант лиги удивляет стабильностью: после 7 туров команда набрала 13 очков и закрепилась на 5-м месте. Подопечные Ивана Васильева поражают своей домашней формой – 6 побед подряд на своeм поле. В атаке «Челябинск» делает ставку на связку Гаджимурадов – Захаров, которая обеспечивает голы почти в каждом туре. При этом команда забивает уже в 9 матчах подряд, что подчеркивает еe атакующий потенциал.Оборона не безупречна – 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч, и в 3 последних турах команда пропускает стабильно. Впрочем, домашняя уверенность пока компенсирует огрехи в защите.

«Факел»

Воронежский клуб занимает 2-е место в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям. Команда собрана сбалансированно: надeжная оборона (всего 3 пропущенных в 5 турах) сочетается с эффективной атакой – особенно в лице Беляйди Пуси, забившего 4 мяча.После поражения от лидера «Урала» со счeтом 0:2 «Факел» постарается быстро реабилитироваться. Учитывая, что команда забивает в 11 из 13 последних матчей, можно ожидать уверенных действий на чужом поле.

Факты о командах:

«Челябинск»

Победа в 6 последних домашних матчах

Забивает в 9 последних играх подряд

В среднем: 1.40 гола забито, 1.20 пропущено (за 5 последних матчей)

Пропускает в 3 последних турах

«Факел»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 11 из 13 последних игр

В среднем: 1.00 гол забито, 0.60 пропущено (за 5 последних матчей)

Последняя игра – поражение от лидера турнира 0:2

Прогноз на матч «Челябинск» – «Факел»

Обе команды демонстрируют боевую форму и хорошую результативность. «Челябинск» силeн дома и стабильно забивает, но и пропускает. «Факел» действует прагматично и чаще всего добивается минимальных побед. На фоне равных по духу и результативности коллективов ключевым может стать фактор домашнего поля.Ожидается осторожное начало с возможной активностью во втором тайме. Голы возможны с обеих сторон, но более вероятно, что «Факел» увезет хотя бы одно очко.

Рекомендованные ставки: