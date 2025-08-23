В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 20:30 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля в 1-м туре сыграла на выезде вничью с «Валенсией» – 1:1. В составе басков отличился Такефуса Кубо.

Последние результаты «Реала Сосьедад»:

16.08.25 «Валенсия» – «РС» – 1:1 Примера;

09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 0:0 тов. матч;

09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 1:1 тов. матч.

«Эспаньол»

Подопечные Маноло Гонсалеса на старте сезона добыли волевую победу над «Атлетико» на своем поле – 2:1. В составе «Эспаньола» отличились Мигель Рубио и Пере Милья.

Предыдущие результаты «Эспаньола»:

17.08.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 2:1 Примера;

08.08.25 «Ньюкасл» – «Эспаньол» – 2:2 тов. матч;

02.08.25 «Унион» – «Эспаньол» – 0:1 тов. матч.

Очные встречи

09.02.25 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;

24.08.24 «Эспаньол» – «РС» – 0:1;

13.02.23 «Эспаньол» – «РС» – 2:3;

18.09.22 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;

04.04.22 «РС» – «Эспаньол» – 1:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»

«Эспаньол» – удобный соперник для «Реала Сосьедад». Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.