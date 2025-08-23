Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.00

23 августа 2025 13:51
Реал Сосьедад - Эспаньол
24 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Победа «Реал Сосьедад» со счетом 1:0
Сделать ставку

В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 20:30 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля в 1-м туре сыграла на выезде вничью с «Валенсией» – 1:1. В составе басков отличился Такефуса Кубо.

Последние результаты «Реала Сосьедад»:

  • 16.08.25 «Валенсия» – «РС» – 1:1 Примера;
  • 09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 0:0 тов. матч;
  • 09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 1:1 тов. матч.

«Эспаньол»

Подопечные Маноло Гонсалеса на старте сезона добыли волевую победу над «Атлетико» на своем поле – 2:1. В составе «Эспаньола» отличились Мигель Рубио и Пере Милья.

Предыдущие результаты «Эспаньола»:

  • 17.08.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 2:1 Примера;
  • 08.08.25 «Ньюкасл» – «Эспаньол» – 2:2 тов. матч;
  • 02.08.25 «Унион» – «Эспаньол» – 0:1 тов. матч.

Очные встречи

  • 09.02.25 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;
  • 24.08.24 «Эспаньол» – «РС» – 0:1;
  • 13.02.23 «Эспаньол» – «РС» – 2:3;
  • 18.09.22 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;
  • 04.04.22 «РС» – «Эспаньол» – 1:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»

«Эспаньол» – удобный соперник для «Реала Сосьедад». Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.

6.00
Победа «Реал Сосьедад» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Эспаньол Реал Сосьедад
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 