Реал Сосьедад - Эспаньол
24 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 20:30 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Иманоля Альгуасиля в 1-м туре сыграла на выезде вничью с «Валенсией» – 1:1. В составе басков отличился Такефуса Кубо.
Последние результаты «Реала Сосьедад»:
- 16.08.25 «Валенсия» – «РС» – 1:1 Примера;
- 09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 0:0 тов. матч;
- 09.08.25 «Борнмут» – «РС» – 1:1 тов. матч.
«Эспаньол»
Подопечные Маноло Гонсалеса на старте сезона добыли волевую победу над «Атлетико» на своем поле – 2:1. В составе «Эспаньола» отличились Мигель Рубио и Пере Милья.
Предыдущие результаты «Эспаньола»:
- 17.08.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 2:1 Примера;
- 08.08.25 «Ньюкасл» – «Эспаньол» – 2:2 тов. матч;
- 02.08.25 «Унион» – «Эспаньол» – 0:1 тов. матч.
Очные встречи
- 09.02.25 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;
- 24.08.24 «Эспаньол» – «РС» – 0:1;
- 13.02.23 «Эспаньол» – «РС» – 2:3;
- 18.09.22 «РС» – «Эспаньол» – 2:1;
- 04.04.22 «РС» – «Эспаньол» – 1:0.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
«Эспаньол» – удобный соперник для «Реала Сосьедад». Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.
