30 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В московском дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив».
ЦСКА
ЦСКА подходит к матчу как действующий обладатель Кубка России, что добавляет «армейцам» мотивации. Под руководством Фабио Челестини «красно-синие» начали сезон с победы в Суперкубке над «Краснодаром» (1:0), однако в РПЛ команда пока нестабильна: ничья с «Оренбургом» (0:0) и непростая победа над «Ахматом» (2:1), добытая благодаря дублю Кругового.
В кубковом матче Челестини, вероятно, использует ротацию, но сохранит костяк, чтобы начать турнир с победы в принципиальном дерби.
Последние три игры:
- ЦСКА – Ахмат 2:1
- Оренбург – ЦСКА 0:0
- Краснодар – ЦСКА 0:1
«Локомотив»
«Локомотив» под управлением Михаила Галактионова находится в отличной форме, начав сезон с двух уверенных побед в РПЛ: 3:0 над «Сочи» и 2:0 над «Краснодаром». Команда лидирует в чемпионате, не пропустив ни одного гола и забив пять мячей. Шутка ли, но «железнодорожники» – единственная команда РПЛ, не потерявшая ни одного очка в 2 стартовых турах.
Глубина состава дает «Локомотиву» возможность провести некоторые эксперименты в Кубке, а их уверенность после стартовых успехов в РПЛ делает «железнодорожников» опасным соперником.
Последние три игры:
- Краснодар – Локомотив 1:2
- Локомотив – Сочи 3:0
- Локомотив – Динамо Москва 1:5
Очные встречи:
- Локомотив – ЦСКА 2:2
- ЦСКА – Локомотив 0:1
- Локомотив – ЦСКА 3:3
Прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив»
По всей видимости, нас ждет достаточно упорное противостояние. «Армейцы» захотят порадовать свою публику, но и «Локо» очень хорош на стартовом отрезке новой кампании. Дерби часто получаются достаточно результативными, считаем, что и сейчас соперники обменяются голами.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.69. Прогноз на точный счет 1:1, 1:2.