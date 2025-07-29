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ЦСКА - «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.69

29 июля 2025 18:24
ЦСКА - Локомотив
30 июл. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа D, 1 тур
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1.69
Обе забьют
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30 июля 2025 года в 18:30 состоится матч первого тура групповой стадии нового розыгрыша Кубка России. В московском дерби сойдутся ЦСКА и «Локомотив».

ЦСКА

ЦСКА подходит к матчу как действующий обладатель Кубка России, что добавляет «армейцам» мотивации. Под руководством Фабио Челестини «красно-синие» начали сезон с победы в Суперкубке над «Краснодаром» (1:0), однако в РПЛ команда пока нестабильна: ничья с «Оренбургом» (0:0) и непростая победа над «Ахматом» (2:1), добытая благодаря дублю Кругового.

В кубковом матче Челестини, вероятно, использует ротацию, но сохранит костяк, чтобы начать турнир с победы в принципиальном дерби.

Последние три игры:

  • ЦСКА – Ахмат 2:1
  • Оренбург – ЦСКА 0:0
  • Краснодар – ЦСКА 0:1

«Локомотив»

«Локомотив» под управлением Михаила Галактионова находится в отличной форме, начав сезон с двух уверенных побед в РПЛ: 3:0 над «Сочи» и 2:0 над «Краснодаром». Команда лидирует в чемпионате, не пропустив ни одного гола и забив пять мячей. Шутка ли, но «железнодорожники» – единственная команда РПЛ, не потерявшая ни одного очка в 2 стартовых турах.

Глубина состава дает «Локомотиву» возможность провести некоторые эксперименты в Кубке, а их уверенность после стартовых успехов в РПЛ делает «железнодорожников» опасным соперником.

Последние три игры:

  • Краснодар – Локомотив 1:2
  • Локомотив – Сочи 3:0
  • Локомотив – Динамо Москва 1:5

Очные встречи:

  • Локомотив – ЦСКА 2:2
  • ЦСКА – Локомотив 0:1
  • Локомотив – ЦСКА 3:3

Прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив»

По всей видимости, нас ждет достаточно упорное противостояние. «Армейцы» захотят порадовать свою публику, но и «Локо» очень хорош на стартовом отрезке новой кампании. Дерби часто получаются достаточно результативными, считаем, что и сейчас соперники обменяются голами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.69. Прогноз на точный счет 1:1, 1:2.

1.69
Обе забьют
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Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА
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