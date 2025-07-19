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«Кызыл-жар» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 7.00

19 июля 2025 16:52
Кызыл-Жар - Атырау
20 июл. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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7.00
Победа «Кызыл-жар» со счетом: 1:0
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В воскресенье, 20 июля, в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана встречаются «Кызылжар» и «Атырау». Игра состоится в Петропавловске, начало – в 16:00 (мск).

«Кызылжар»

Команда Милича Чурчича находится на 9-й строчке в Премьер-лиге, набрав 19 очков. «Кызылжар» добыл 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 19:21.

Отрыв команды от зоны вылета составляет 8 очков, отставание от 3-го места – 15 пунктов.

Последние результаты «Кызылжара» в Премьер-лиге:

  • 12.07.25 «Туран» – «Кызылжар» – 1:2;

  • 05.07.25 «Кызылжар» – «Ордабасы» – 0:0;

  • 29.06.25 «Астана» – «Кызылжар» – 3:3.

«Атырау»

«Атырау» набрал 5 очков и занимает последнее, 14-е место в таблице. Подопечные Виталия Жуковского добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 9:37.

Отставание команды от спасительного 12-го места – 8 очков.

Предыдущие результаты «Атырау» в Премьер-лиге:

  • 05.07.25 «Актобе» – «Атырау» – 2:0;
  • 29.06.25 «Атырау» – «Окжетпес» – 0:0;
  • 21.06.25 «Женис» – «Атырау» – 2:0.

Очные встречи в Премьер-лиге

  • 19.04.25 «Атырау» – «Кызылжар» – 1:2;
  • 20.10.24 «Кызылжар» – «Атырау» – 3:2;
  • 27.04.24 «Атырау» – «Кызылжар» – 2:0;
  • 16.09.23 «Атырау» – «Кызылжар» – 0:0;
  • 08.04.23 «Кызылжар» – «Атырау» – 1:0.

Прогноз на матч «Кызылжар» – «Атырау»

«Кызылжар» уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы чемпионата и не потерял шансов выйти в финал Кубка Казахстана. «Атырау» – откровенный аутсайдер, проваливающий сезон. Наш прогноз – победа хозяев 1:0 с коэффициентом 7.00.

7.00
Победа «Кызыл-жар» со счетом: 1:0
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кызыл-Жар
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