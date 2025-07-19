В воскресенье, 20 июля, в 1-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Матч пройдет в Казани, начало – в 15:30 (мск).

«Пари НН»

Команда Алексея Шпилевского заняла 13-е место в РПЛ в прошлом сезоне, набрав 27 очков. Нижегородцы добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 27:54.

В переходных матчах «Пари НН» проиграл «Сочи», но сохранил место в РПЛ ввиду отсутствия лицензии у «Химок».

Результаты «Пари НН» в межсезонных товарищеских играх:

12.07.25 «Пари НН» – «Динамо» Киров – 1:2;

12.07.25 «Пари НН» – КАМАЗ – 1:2;

09.07.25 «Пари НН» – «Сочи» – 1:0;

05.07.25 «Пари НН» – «Текстильщик» – 3:0.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 67 очков в сезоне-2024/25 и стал чемпионом России. Подопечные Мурада Мусаева добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 59:23.

Последние результаты «Краснодара»:

12.07.25 «Краснодар» – ЦСКА – 0:1 Суперкубок России;

05.07.25 «Краснодар» – «Ростов» – 4:2 Товарищеская игра.

Очные встречи

07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ;

23.10.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:2 Кубок России;

28.08.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:1 Кубок России;

18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;

06.04.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 3:4.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

Игра состоится в Казани, потому что домашний стадион «Пари НН» закрыт на реконструкцию, так что на активную поддержку болельщиков нижегородцам рассчитывать не стоит. «Краснодар» явно сильнее и по подбору игроков, и по командным действиям. Наш прогноз – победа гостей 2:0 с коэффициентом 8.00.