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«Пари НН» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 8.00

19 июля 2025 16:26
Пари НН - Краснодар
20 июл. 2025, воскресенье 15:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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8.00
Победа «Краснодара» со счетом: 2:0
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В воскресенье, 20 июля, в 1-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Матч пройдет в Казани, начало – в 15:30 (мск).

«Пари НН»

Команда Алексея Шпилевского заняла 13-е место в РПЛ в прошлом сезоне, набрав 27 очков. Нижегородцы добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 27:54.

В переходных матчах «Пари НН» проиграл «Сочи», но сохранил место в РПЛ ввиду отсутствия лицензии у «Химок».

Результаты «Пари НН» в межсезонных товарищеских играх:

  • 12.07.25 «Пари НН» – «Динамо» Киров – 1:2;
  • 12.07.25 «Пари НН» – КАМАЗ – 1:2;
  • 09.07.25 «Пари НН» – «Сочи» – 1:0;
  • 05.07.25 «Пари НН» – «Текстильщик» – 3:0.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 67 очков в сезоне-2024/25 и стал чемпионом России. Подопечные Мурада Мусаева добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 59:23.

Последние результаты «Краснодара»:

  • 12.07.25 «Краснодар» – ЦСКА – 0:1 Суперкубок России;
  • 05.07.25 «Краснодар» – «Ростов» – 4:2 Товарищеская игра.

Очные встречи

  • 07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ;
  • 23.10.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:2 Кубок России;
  • 28.08.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:1 Кубок России;
  • 18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;
  • 06.04.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 3:4.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

Игра состоится в Казани, потому что домашний стадион «Пари НН» закрыт на реконструкцию, так что на активную поддержку болельщиков нижегородцам рассчитывать не стоит. «Краснодар» явно сильнее и по подбору игроков, и по командным действиям. Наш прогноз – победа гостей 2:0 с коэффициентом 8.00.

8.00
Победа «Краснодара» со счетом: 2:0
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН
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