20 июля 2025 года в 22:00 по Москве пройдет матч 15-го тура элитного футбольного дивизиона Бразилии. «Крузейро» будет принимать «Жувентуде».

«Крузейро»

Сезон 2025 года стал настоящим возрождением для «Крузейро», который уверенно лидирует в чемпионате и стремится к первому титулу с 2014 года.

После периода кризиса и вынужденного пребывания во втором дивизионе, четырeхкратные чемпионы Бразилии вернулись в элиту в 2023 году и теперь проводят лучшую кампанию со времeн камбэка.

«Крузейро» отличается сбалансированной игрой: 23 забитых мяча при всего 9 пропущенных, а также семь «сухих» матчей – это один из лучших показателей в Серии A.

Последние три игры:

Флуминенсе – Крузейро 0:2

Крузейро – Гремио 4:1

Крузейро – Банфилд 1:0

«Жувентуде»

«Жувентуде», который замыкает таблицу по играм на выезде: пять поражений в пяти матчах. Подопечным Клаудио Тенкачи потребуется максимальная дисциплина в обороне, чтобы рассчитывать на очки в Белу-Оризонти, особенно учитывая, что в пяти выездных играх команда забила лишь один мяч.

У «Жувентуде» 11 очков и команда занимает 18-е место, находясь в двух очках от спасительной зоны. Однако у них остаются два матча в запасе по сравнению с «Сан-Паулу», который находится на 16-й позиции.

Последние три игры:

Жувентуде – Спорт Ресифи 2:0

Жувентуде – Гремио 2:0

Брагантино – Жувентуде 1:0

Очные встречи:

Жувентуде – Крузейро 0:1

Крузейро – Жувентуде 2:0

Жувентуде – Крузейро 1:0

Прогноз на матч «Крузейро» – «Жувентуде»

Любой результат, кроме уверенной победы хозяев, станет большой сенсацией, особенно учитывая продолжающиеся проблемы «Жувентуде» в атаке на выезде.

Прогноз: победа «Крузейро» с форой -1, коэффициент – 1.44. Прогноз на точный счет – 2:0.