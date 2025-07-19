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«Сибирь» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.75

19 июля 2025 9:08
Сибирь - Динамо-2
20 июл. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
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1.75
Победа «Сибири» – коэффициент 1.75
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20 июля на стадионе «Сибирь» в Новосибирске состоится матч первого тура Второй лиги А России, в котором встретятся команды «Сибирь» и «Динамо-2». Ожидается, что этот матч будет конкурентным, с учетом текущей формы обеих команд.

«Сибирь»

«Сибирь» подходит к этому матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в 4 последних играх и стабильно забивает. В последних 5 матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила 5 голов (в среднем 1.00 за игру). На своем стадионе «Сибирь» также демонстрирует стабильность, не проигрывая в 5 из последних 7 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками, что в целом не является плохим результатом для команды, которая борется за стабильное место в лиге.

Однако несмотря на хорошую игру в атаке, «Сибирь» все равно не избежала проблем с защитой. Они пропускают в среднем 1 гол за матч, что ставит под сомнение их способность противостоять сильным соперникам в защите. В последнем матче «Сибирь» победила «Динамо Киров» 2:1, что подтверждает их атакующую мощь, но также свидетельствует о проблемах с обороной.

«Динамо-2»

«Динамо-2» не проигрывает в 3 последних матчах и показывает неплохие результаты в последних выездных играх. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила 5 голов (в среднем 1.00 за игру). Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 18 очками, что является более чем достойным результатом.

Однако «Динамо-2» продолжает сталкиваться с проблемами в атаке: несмотря на наличие хороших игроков, команда не всегда находит пути для завершения атак. В последних выездных матчах команда выигрывает 2 из 3 игр, что позволяет им сохранять уверенность на выезде, но они будут иметь сложную задачу в этом матче против атакующей команды, такой как «Сибирь».

Факты о командах

«Сибирь»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 9 голов (1.80 за игру)
  • Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)
  • Не проигрывает в 5 из последних 7 домашних матчей

«Динамо-2»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 6 голов (1.20 за игру)
  • Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)
  • Победа в 2 из последних 3 выездных матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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Прогноз на матч «Сибирь» – «Динамо-2»

«Сибирь» показывает хорошую атакующую игру, что делает их фаворитом в этом матче. Несмотря на проблемы в обороне, команда стабильно забивает и будет доминировать в атаке на своем стадионе. «Динамо-2», хотя и неплохо играет в последних выездных матчах, имеет проблемы с результативностью и вряд ли сможет справиться с атакующим потенциалом «Сибири». Прогнозируется победа хозяев, но маловероятно, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация:

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05

1.75
Победа «Сибири» – коэффициент 1.75
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Сибирь
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