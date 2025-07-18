На стадионе «Спартак» в Семее сойдутся одни из самых результативных команд середины таблицы казахстанской Премьер-лиги. «Елимай» уверенно держится в пятeрке лучших, но регулярно теряет очки из-за нестабильной обороны. «Женис» набрал форму и не проигрывает в шести турах подряд, улучшив показатели как в атаке, так и в защите. Матч обещает быть боевым и насыщенным голевыми моментами с обеих сторон.

«Елимай»

Хозяева стабильно забивают в каждом из последних пяти туров (всего 8 голов), в среднем – 1.60 мяча за игру. При этом оборона оставляет желать лучшего: команда пропускает в 7 матчах подряд, получив 7 мячей за последние 5 туров (1.40 в среднем). Лидером атак является Меме Фессу, на счету которого 6 голов в 17 матчах. В последних турах «Елимай» сыграл вничью с «Улытау» (1:1), уступил «Тоболу» (2:3), но обыграл «Кайсар» и «Туран». Команда активно атакует, особенно в домашних матчах, но не может сохранить ворота в неприкосновенности.

«Женис»

Гости уверенно двигаются вверх, имея серию из 6 матчей без поражений. В этом отрезке команда забивает стабильно – 10 голов за 5 матчей (в среднем 2.00 за игру). Адилио продолжает быть ключевым игроком в атаке. «Женис» также прибавил в защите: лишь 5 пропущенных голов за 5 туров, при этом дважды команда сохраняла ворота «сухими». В последнем туре команда обыграла «Жетысу» (3:1), ранее были победы над «Улытау» и «Атырау». Коллектив демонстрирует грамотную игру в обороне и агрессивную работу в атаке.

Факты о командах

«Елимай»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

Средняя результативность: 1.60 забитых и 1.40 пропущенных за игру

«Женис»

Не проигрывает в 6 турах

Забивает в 7 матчах подряд, в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гол за матч

Прогноз на матч «Елимай» – «Женис»

Форма обеих команд говорит в пользу результативного футбола. Обе стабильно забивают, но при этом пропускают с высокой частотой. «Елимай» играет агрессивно в атаке, но уязвим в обороне, а «Женис» способен на быстрый ответ. Вероятен открытый матч с обменом голами и ничейным результатом на табло.

Прогноз на точный счeт: 2:2

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