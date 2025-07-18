19 июля 2025 года в 19:00 пройдет матч 1-го тура нового сезона в Первой лиге. Тульский «Арсенал» будет принимать на своем поле КАМАЗ.

«Арсенал» Тула

«Оружейников» сложно отнести к тем, кто будет в числе фаворитов гонки за выход в российскую Премьер-Лигу, однако команда из Тулы попробует удивить общественность и побороться за место в стыковых матчах.

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на десятом месте в таблице Первой лиги, прослыв прагматичным коллективом.

Заметим, что в межсезонье туляки комплектовались свободными агентами. Выделим флангового защитника Олега Исаенко («Химки») и опытного полузащитника Игоря Горбунова («Торпедо» Москва).

Последние три игры:

Акрон – Арсенал Тула 0:2

Арсенал Тула – Балтика 0:0

Уфа – Арсенал Тула 1:2

КАМАЗ

Команду из Набережных Челнов считают чуть ли не «претендентом» на понижение в классе, однако ей не привыкать находиться в такой роли. Суть в том, что КАМАЗ умеет удивлять и не стесняется при любой удобной возможности пристыдить скептиков.

В прошлом сезоне КАМАЗ финишировал на 11-й строчке в таблице Первой лиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. Сейчас перед командой, видимо, будет стоять ровно такая же задача – сохранить прописку во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

Пари НН – КАМАЗ 1:3

Рубин – КАМАЗ 1:1

Торпедо Москва – КАМАЗ 1:1

Очные встречи:

КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1

Арсенал Тула – КАМАЗ 1:0

Арсенал Тула – КАМАЗ 2:0

Прогноз на матч «Арсенал» Тула – КАМАЗ

«Оружейники» настроены на успешный старт сезона в присутствии родной публики. Тем более, что у «Арсенала» недурственные показатели выступлений в очных поединках с КАМАЗом на своем поле. При этом едва ли стоит ждать яркого и результативного футбола с учетом того, что туляки частенько играют на «тотал меньше».

Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,92. Прогноз на точный счет – 1:0.