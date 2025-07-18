Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счeт матча «Арсенал» Тула – КАМАЗ: РПЛ, 19 июля 2025

18 июля 2025 8:00
Арсенал - КАМАЗ
19 июл. 2025, суббота 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Прогноз: победа «Арсенала»
Сделать ставку

19 июля 2025 года в 19:00 пройдет матч 1-го тура нового сезона в Первой лиге. Тульский «Арсенал» будет принимать на своем поле КАМАЗ.

«Арсенал» Тула

«Оружейников» сложно отнести к тем, кто будет в числе фаворитов гонки за выход в российскую Премьер-Лигу, однако команда из Тулы попробует удивить общественность и побороться за место в стыковых матчах.

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на десятом месте в таблице Первой лиги, прослыв прагматичным коллективом.

Заметим, что в межсезонье туляки комплектовались свободными агентами. Выделим флангового защитника Олега Исаенко («Химки») и опытного полузащитника Игоря Горбунова («Торпедо» Москва).

Последние три игры:

  • Акрон – Арсенал Тула 0:2
  • Арсенал Тула – Балтика 0:0
  • Уфа – Арсенал Тула 1:2

КАМАЗ

Команду из Набережных Челнов считают чуть ли не «претендентом» на понижение в классе, однако ей не привыкать находиться в такой роли. Суть в том, что КАМАЗ умеет удивлять и не стесняется при любой удобной возможности пристыдить скептиков.

В прошлом сезоне КАМАЗ финишировал на 11-й строчке в таблице Первой лиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. Сейчас перед командой, видимо, будет стоять ровно такая же задача – сохранить прописку во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

  • Пари НН – КАМАЗ 1:3
  • Рубин – КАМАЗ 1:1
  • Торпедо Москва – КАМАЗ 1:1

Очные встречи:

  • КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1
  • Арсенал Тула – КАМАЗ 1:0
  • Арсенал Тула – КАМАЗ 2:0

Прогноз на матч «Арсенал» Тула – КАМАЗ

«Оружейники» настроены на успешный старт сезона в присутствии родной публики. Тем более, что у «Арсенала» недурственные показатели выступлений в очных поединках с КАМАЗом на своем поле. При этом едва ли стоит ждать яркого и результативного футбола с учетом того, что туляки частенько играют на «тотал меньше».

Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,92. Прогноз на точный счет – 1:0.

1.92
Прогноз: победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Арсенал
Другие прогнозы
18.07.2025
18:00
6.30
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
18.07.2025
18:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Победа «Астаны» с форой (-1)
18.07.2025
20:30
6.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
18.07.2025
20:30
1.67
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
19.07.2025
15:30
6.70
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон - Крылья Советов
Точный счёт 2:1 в пользу «Акрона»
19.07.2025
16:00
6.40
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат - Кайсар
Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 