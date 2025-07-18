19 июля 2025 года в 19:00 пройдет матч 1-го тура нового сезона в Первой лиге. Тульский «Арсенал» будет принимать на своем поле КАМАЗ.
«Арсенал» Тула
«Оружейников» сложно отнести к тем, кто будет в числе фаворитов гонки за выход в российскую Премьер-Лигу, однако команда из Тулы попробует удивить общественность и побороться за место в стыковых матчах.
В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на десятом месте в таблице Первой лиги, прослыв прагматичным коллективом.
Заметим, что в межсезонье туляки комплектовались свободными агентами. Выделим флангового защитника Олега Исаенко («Химки») и опытного полузащитника Игоря Горбунова («Торпедо» Москва).
Последние три игры:
- Акрон – Арсенал Тула 0:2
- Арсенал Тула – Балтика 0:0
- Уфа – Арсенал Тула 1:2
КАМАЗ
Команду из Набережных Челнов считают чуть ли не «претендентом» на понижение в классе, однако ей не привыкать находиться в такой роли. Суть в том, что КАМАЗ умеет удивлять и не стесняется при любой удобной возможности пристыдить скептиков.
В прошлом сезоне КАМАЗ финишировал на 11-й строчке в таблице Первой лиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. Сейчас перед командой, видимо, будет стоять ровно такая же задача – сохранить прописку во втором по рангу футбольном дивизионе России.
Последние три игры:
- Пари НН – КАМАЗ 1:3
- Рубин – КАМАЗ 1:1
- Торпедо Москва – КАМАЗ 1:1
Очные встречи:
- КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1
- Арсенал Тула – КАМАЗ 1:0
- Арсенал Тула – КАМАЗ 2:0
Прогноз на матч «Арсенал» Тула – КАМАЗ
«Оружейники» настроены на успешный старт сезона в присутствии родной публики. Тем более, что у «Арсенала» недурственные показатели выступлений в очных поединках с КАМАЗом на своем поле. При этом едва ли стоит ждать яркого и результативного футбола с учетом того, что туляки частенько играют на «тотал меньше».
Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,92. Прогноз на точный счет – 1:0.