«Динамо» стартует в новом сезоне дома после уверенных товарищеских побед. Команда стабильно забивает – в последних 5 матчах 10 мячей, а на своeм поле традиционно агрессивна. Единственная осечка – 0:3 в Краснодаре в мае. «Балтика» после повышения в класс выиграла у «Зенита» в товарищеской игре, но в целом демонстрирует нестабильную оборону и низкую результативность.

«Динамо»

Команда активно провела летнюю подготовку: 3 победы, 1 ничья, общая разница мячей 9:2. В официальных играх «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. На своeм поле москвичи традиционно доминируют, особенно против команд из нижней части таблицы.

«Балтика»

Гости не проигрывают в 7 из 9 выездных матчей в Премьер-лиге, но в среднем забивают менее одного гола за игру (0.8). Летние спарринги показали уязвимость обороны – 5 пропущенных мячей за 3 матча. Это особенно критично на фоне атаки «Динамо».

Прогноз на матч

Доминирующее преимущество «Динамо» в классе, статистике и атакующем потенциале должно сказаться уже в стартовом туре. «Балтике» будет сложно сдержать темп хозяев.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

«Динамо» забивает в среднем 2.0 гола за игру, «Балтика» – менее 1.

«Динамо» не проигрывает в 6 из 8 матчей, «Балтика» нестабильна.

У «Динамо» 12 голов в 5 последних играх против «Балтики».

Рекомендация: ставка на победу «Динамо» – коэффициент 1.67