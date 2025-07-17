Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» – «Балтика»: прогноз на матч 18 июля с 70% вероятностью захода ставки

17 июля 2025 12:48
Динамо - Балтика
18 июл. 2025, пятница 20:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
Сделать ставку

«Динамо» стартует в новом сезоне дома после уверенных товарищеских побед. Команда стабильно забивает – в последних 5 матчах 10 мячей, а на своeм поле традиционно агрессивна. Единственная осечка – 0:3 в Краснодаре в мае. «Балтика» после повышения в класс выиграла у «Зенита» в товарищеской игре, но в целом демонстрирует нестабильную оборону и низкую результативность.

«Динамо»

Команда активно провела летнюю подготовку: 3 победы, 1 ничья, общая разница мячей 9:2. В официальных играх «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. На своeм поле москвичи традиционно доминируют, особенно против команд из нижней части таблицы.

«Балтика»

Гости не проигрывают в 7 из 9 выездных матчей в Премьер-лиге, но в среднем забивают менее одного гола за игру (0.8). Летние спарринги показали уязвимость обороны – 5 пропущенных мячей за 3 матча. Это особенно критично на фоне атаки «Динамо».

Прогноз на матч

Доминирующее преимущество «Динамо» в классе, статистике и атакующем потенциале должно сказаться уже в стартовом туре. «Балтике» будет сложно сдержать темп хозяев.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

  • «Динамо» забивает в среднем 2.0 гола за игру, «Балтика» – менее 1.
  • «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 матчей, «Балтика» нестабильна.
  • У «Динамо» 12 голов в 5 последних играх против «Балтики».

Рекомендация: ставка на победу «Динамо» – коэффициент 1.67

1.67
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо
Другие прогнозы
18.07.2025
18:00
6.30
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
18.07.2025
18:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Победа «Астаны» с форой (-1)
18.07.2025
20:30
6.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
18.07.2025
20:30
1.67
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 